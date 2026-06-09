Julián Calero llega al Oviedo con una petición de mercado: un fichaje de su confianza

Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 23:22h.

El técnico, cerrado por una temporada más otra opcional

El Oviedo convence a Julián Calero con una maniobra de fichaje inusual en Pachuca

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La dirección deportiva cierra la gran tarea del verano. Tras la salida de Guillermo Almada, el Real Oviedo peinó el mercado de entrenadores en busca del nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere. Tras semanas de casting y varios nombres bien colocados en la agenda carbayona, Julián Calero es el elegido. El preparador madrileño, que sabe lo que es ascender a LALIGA EA Sports, aterriza en territorio asturiano con una petición bajo el brazo.

Y atiende al mercado de fichajes. La primera plantilla azul ya está sufriendo cambios en lo que a incorporaciones se refiere, pero se esperan varias más. Julián Calero puede reencontrarse en Oviedo con un futbolista de su máxima confianza.

Julián Calero llega al Oviedo con una petición de mercado

La posición del lateral izquierdo es una de las marcadas en rojo en el próximo mercado de verano. Finalizada la cesión de Javi López, de regreso a la Real Sociedad, Rahim Alhassane se queda como el único efectivo azul en esta demarcación. El Oviedo está dispuesto a buscarle competencia en la ventana estival de transferencias y Julián Calero parece llegar con un nombre bajo el brazo.

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el conjunto asturiano está interesado en la contratación de Diego Pampín. El defensor de Oleiros acaba contrato con el Levante el próximo día 30, club en el que coincidió con Julián Calero.

El futuro entrenador azul depositó su confianza en el lateral izquierdo en la 2024/25, siendo uno de sus fijos en la temporada del ascenso a Primera División como granotas. No es la única opción que está sobre la mesa del Oviedo, pero con la llegada del que fuera su técnico en Orriols opta a ganar enteros. Compás de espera en las oficinas azules a la espera de la llegada de Julián Calero por un fichaje que cuenta con más clubes interesados.