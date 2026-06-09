Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 21:17h.

El comunicado oficial blanco ha generado un gran revuelo en redes

El Real Madrid anuncia una oferta de 150 millones por Julián Álvarez: comunicado oficial

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Lo que apuntaba a un martes monótono sin fútbol en la élite y a la espera del inicio del mercado de verano y el Mundial 2026... derivó en una tarde frenética. El Real Madrid compartió con sus socios y simpatizantes un comunicado oficial confirmando a Julián Álvarez como el galáctico por el que ofertaría Florentino Pérez. A renglón seguido, el Atlético de Madrid ridiculizó la propuesta blanca en redes. Y todos esperaban al FC Barcelona.

El equipo azulgrana es uno de los grandes interesados por el fichaje de La Araña. Con la salida de Robert Lewandowski, el Barça señalaba al delantero colchonero como la gran inversión veraniega. No obstante, el Atlético también acudió a las redes sociales para cargar contra las supuestas malas artes blaugranas por el ariete argentino. Y todo parecía en calma.

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Hasta que apareció Florentino Pérez. La oferta merengue de 150 millones de euros por Julián Álvarez es vista por muchos aficionados como una estrategia para encarecer su fichaje por el Barça. El periodista de Sport Carlos Monfort ofrece la primera versión del club catalán.

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El Barcelona reacciona a la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

El Barcelona, que de momento no se ha pronunciado oficialmente ni apunta a hacerlo, no estaría ni mucho menos sorprendido por la maniobra de Florentino Pérez, según informa la citada fuente: "Fuentes del Barça aseguran no estar en absoluto sorprendidos por la oferta formal del Real Madrid y creen que responde únicamente a un intento de desestabilizar".

La información también deja claro el camino a seguir desde Can Barça por Julián Álvarez. El atacante argentino sigue en siendo una prioridad azulgrana en el inminente mercado de fichajes veraniego: "Asimismo, insisten en que siguen convencidos en fichar a Julián como sea". La única certeza es que el culebrón por el campeón del mundo va para largo.