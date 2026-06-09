Marco Garcés ofrece un fichaje comodín y un ancla al Celta: opciones de mercado cotizadas

Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 17:23h.

El director deportivo tiene competencia por ambos objetivos

El Celta pelea el fichaje de Fer López con tres bazas y un escollo a superar

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El Celta de Vigo continúa dando pasos firmes en su particular mercado de fichajes. En un gran movimiento de Marco Garcés, el club celeste se impuso en la carrera por Aleix Febas y obtuvo un perfil que casa a la perfección con la pizarra de Claudio Giráldez. Sin urgencias económicas en materia de salidas, la dirección deportiva olívica busca activos en la retaguardia, aunque también en la medular.

La clasificación europea, unida al buen rendimiento deportivo del equipo vigués en el pasado curso, brindan músculo al Celta, pero sobre todo prestigio y posición en el mercado. Un hecho más importante de lo que puede parecer en operaciones cotizadas como las que persigue Marco Garcés en estos momentos.

Marco Garcés ofrece un fichaje comodín y un ancla al Celta

En los últimos días, el Celta de Vigo se ha movido por dos opciones de mercado bastante cotizadas. Desde Portugal, el prestigioso medio A Bola avanzaba la decisión del Sporting de Portugal sobre el futuro de Giorgi Kochorashvili. El club luso no cuenta con él y está dispuesto a encontrarle nuevo destino en la inminente ventana estival.

Con varios equipos españoles interesados, el periodista Diego Otero le sitúa en la órbita del Celta. El mediocentro de Tiflis, todo un ancla en el terreno de juego, aportaría a Giráldez fluidez en esa primera línea de salida de balón.

Aunque gusta mucho en el club celeste, no se trata de una operación sencilla. Algo que también ocurre con el otro nombre por el que pelea Marco Garcés. El periodista Alberto Bravo, experto en fichajes olívicos, avanza en exclusiva el interés del Celta por Lucas Rosa. El lateral del Ajax de Ámsterdam, que puede jugar por ambas bandas e incluso en posiciones más adelantadas, se presenta en la mesa viguesa como un fichaje comodín.

Con pasado en España de la mano del Real Valladolid, Lucas Rosa encarna otra operación nada sencilla, como desliza la citada fuente. Con contrato hasta 2029 en el histórico club neerlandés, el Celta intentará cocinar a fuego lento un fichaje que, dada su polivalencia, también caería de pie en los esquemas de Claudio Giráldez.