Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 10:00h.

Tiene contrato largo en Inglaterra

El Celta aborda la operación central en el mercado: un fichaje, una alternativa y la llave

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El Celta de Vigo avanza en la planificación del próximo curso con varios objetivos en el horizonte. Con una situación económica que le permitirá hacerse fuerte por sus futbolistas en el mercado estival, el club celeste también podrá reforzar varias demarcaciones. Tras la llegada de Aleix Febas, la retaguardia cobra protagonismo y se busca portero y defensa central. Y todo ello sin olvidarse del ataque, donde el nombre deseado está más que claro.

La dirección deportiva quiere aumentar el gol en la segunda línea con Fer López como el gran objetivo. Finalizada su cesión, el centrocampista ofensivo regresa a los Wolves donde tiene contrato hasta junio de 2030.

Claudio Giráldez no duda con el canterano y quiere contar nuevamente con sus servicios el próximo curso. Marco Garcés asume el reto y se prepara para una larga batalla por su regreso a Balaídos con tres bazas y un escollo a superar.

El Celta pelea el fichaje de Fer López con tres bazas y un escollo a superar

Según avanza MARCA, una de las principales bazas celestes en esta operación la encarna Jorge Mendes. El afamado representante tiene muchas esperanzas puestas en Fer López y no quiere que se devalúe. El descenso de categoría del conjunto inglés, otra de los argumentos deportivos que invitan a ser optimistas, aumenta las posibilidades de éxito en la operación.

Por último y más importante, el deseo del propio jugador. Fer López quiere seguir defendiendo la camiseta olívica consciente de su rol en el Wolves. No obstante, no será una operación sencilla y el conjunto inglés estará muy atento al mercado estival.

Tras la gran apuesta que realizaron por su fichaje, el cuadro inglés no pondrá excesivas facilidades para una nueva cesión. El Celta, consciente de su capacidad económica, esperará agazapado por Fer López confiando en las ganas del madrileño de regresar y cruzando los dedos por un verano tranquilo para el centrocampista.