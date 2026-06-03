El Deportivo contempla dos escenarios de mercado en ataque: fichajes, salidas y caso especial

Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 14:28h.

La dirección deportiva, dispuesta a subir el nivel

Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo: una salida y un fichaje

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El gol es la cuestión. El Deportivo de La Coruña cerró el curso liguero con 65 tantos a favor, una labor muy repartida en el ataque de Antonio Hidalgo. Entre las muchas tareas que tiene entre manos Fernando Soriano, una de las principales pasa por aumentar el nivel en dicha demarcación. La dirección deportiva ya ha dado los primeros pasos en este asunto, pero hay mucho más.

El pichichi de los hombres de ataque ha sido Zakaria Eddahchouri, Samuele Mulattieri ha tenido sus momentos y el héroe final responde al nombre de Nsongo Bil. Tres futbolistas que no coincidirán el próximo curso en Riazor y que dan pie a dos escenarios diferentes.

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El Deportivo contempla dos escenarios de mercado en ataque

La continuidad del delantero italiano está completamente descartada. Fernando Soriano confirmó recientemente este movimiento y la inexistencia de cualquier clausula de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División. Una situación que, como apunta el Diario AS, lleva al Deportivo a tomar una primera decisión de mercado.

El equipo coruñés fichará un delantero centro en el próximo mercado estival para suplir la baja de Mulattieri. La citada fuente arroja algunos detalles del perfil que se busca y será alto, acorde a la primera categoría nacional.

Aunque la situación de Zakaria Eddahchouri abre otro posible escenario. El goleador neerlandés, con contrato hasta junio de 2028, ya levantó interés en el pasado mercado de invierno. El Dépor, consciente de su valor, escuchará ofertas y en función de cómo avance la propia ventana de transferencias no descarta su salida.

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Si esto ocurre, Fernando Soriano ficharía un segundo delantero centro, pues el único que tiene confirmada su presencia en la plantilla es Nsongo Bil. De hecho, el club herculino se encuentra en negociaciones para ampliar la cláusula del joven ariete, así como una subida de salario acorde a su rendimiento y nuevo contrato.