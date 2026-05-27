El Deportivo medita un cambio de cromos en la medular: el fichaje de un viejo deseo

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 12:56h.

La dirección deportiva mantendrá la base, pero realizará varios movimientos

Lendoiro lanza un reto a Escotet y fija el medidor del Deportivo: "Marcará el escenario"

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El Deportivo de La Coruña quiere llegar a LALIGA EA Sports para quedarse. El presidente Juan Carlos Escotet mantiene su discurso ambicioso con los planes de futuro de la entidad herculina y estos comienzan a verse reflejados en la planificación de la próxima temporada. Fernando Soriano ya trabaja en las incorporaciones para el año del regreso a la élite nacional, y aunque avanza siete u ocho caras nuevas, antes debe tomar decisiones importantes.

El equipo blanquiazul no es un recién ascendido al uso. Su músculo económico y plantilla repleta de talento facilita mucho el trabajo de la dirección deportiva, aunque como en todos los clubes, hay posiciones por mejorar.

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El centro del campo es una de las parcelas del equipo de Antonio Hidalgo que sufrirá cambios. La parcela deportiva analiza el rendimiento de todos sus activos en el pasado curso y se medita una salida que implicaría la llegada de un fichaje. Y quizás sea un viejo deseo del club.

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El Deportivo medita un cambio de cromos en la medular

El Diario AS desempolva el interés herculino por un centrocampista que lleva meses en agenda. Se trata de Teun Gijselhart, mediocentro de 21 años del De Graafschap Doetinchem de la Segunda División neerlandesa que gusta como activo de futuro entre la dirección deportiva. Aunque la incorporación de este joven talento estaría muy condicionada a otra decisión.

La citada fuente pone el foco en la situación de Charlie Patiño. El futbolista inglés no ha alcanzado la cifra de mil minutos disputados este curso, gozando de un rol muy secundario en los planes de Antonio Hidalgo en la categoría de plata.

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La decisión final por su continuidad aún no está tomada, pero sí hay dudas. El Deportivo deberá evaluar este caso con varios nombres opositando a ocupar su sitio en Primera. Además del citado Teun Gijselhart, Enzo Bardeli, mediocentro francés de 25 años, también ha sido relacionado con el equipo coruñés.