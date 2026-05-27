El Levante marca un límite por el contrato de Carlos Álvarez: el condicionante del Sevilla

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 09:40h.

El futbolista de Sanlúcar la Mayor sigue siendo pieza clave en el club granota

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El Levante UD trabaja en la planificación de la próxima temporada tras protagonizar una de las permanencias más trabajadas de los últimos años. Luís Castro alteró la dinámica de un equipo que parecía sentenciado y ya rastrea el mercado para elevar el nivel de la plantilla. Sin embargo, el club granota se prepara para la venta de Carlos Espí ante la necesidad de cuadrar cuentas. Unos planes de salida en los que no entra Carlos Álvarez pero que también preocupa en Orriols.

El menudo centrocampista de Sanlúcar la Mayor ha vivido una temporada de altibajos a razón de las lesiones. Pese a ello, Carlos Álvarez ha sido importante en el cuadro valenciano anotando tres goles y repartiendo una asistencia.

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Su peso en los esquemas del Levante está fuera de toda duda y en el Ciutat le consideran como uno de los activos más valiosos de la entidad, no obstante, su situación contractual preocupa, y como avanza SER Deportivos Valencia, hay un límite ya marcado.

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El Levante marca un límite por el contrato de Carlos Álvarez

Desde el pasado mes de octubre, el Levante viene trabajando en la renovación del talentoso mediapunta sevillano, pero la realidad es que el acuerdo aún no se ha plasmado en el papel. La premisa del Levante es clara y pasa por intensificar contactos para poder amarrar la continuidad de un jugador capital, pero si la situación no varía, el club granota cambiará su postura.

La citada fuente asegura que el Levante no está por la labor de entrar en el último año de contrato del futbolista (finaliza en junio de 2027) ante el riesgo de una salida a coste cero. Si el acuerdo por la renovación no cristaliza, la entidad valenciana se verá obligada a poner en el mercado a Carlos Álvarez.

Además, el condicionante del Sevilla FC también se tiene en cuenta en Orriols. Aunque el porcentaje ha bajado, pues en 2025 alcanzaba el 40%, el club hispalense percibiría un 30% del traspaso de Carlos Álvarez en este 2026. El centrocampista siempre ha manifestado su deseo de continuar en el Ciutat, pero a un mes de entrar en su último año de contrato, el Levante trata de presionar.