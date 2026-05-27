David Torres 27 MAY 2026 - 08:20h.

Compartir







ValenciaEl centrocampista Dani Parejo no continuará en el Villarreal, según anunció el propio futbolista madrileño, que dejará la entidad ‘grogueta’ tras haber sido pieza clave en sus últimas seis campañas. A sus 36 años quiere seguir jugando, pero no a cualquier precio. "No lo he pensado, me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Pero ahora quiero pensar, estar tranquilo, no quiero tomar decisiones precipitadas, pensarlo con mi mujer, mi familia y mis hijos. Ya veremos". En ese sentido, no descarta seguir en el Valencia CF "si surge la oportunidad".

Así al menos lo ha confesado en El Larguero de la Cadena SER, dónde además, ha desvelado cuando estuvo a punto de firmar por el FC Barcelona.

"Voy a ser realista, yo estoy contento y más que satisfecho con con la carrera que llevo hasta el día de hoy. Por haber jugado en el Valencia 9 años en un club como el Valencia la grandeza que tiene; por haber vivido 6 años en Villarreal, los más exitosos de del club. Pero bueno, yo me gusta mucho el fútbol, soy un loco de fútbol. ¿Qué me hubiese faltado por pedir? Pues bueno, me hubiese gustado mucho haber jugado mejor en un equipo grande. Haber estado consagrado jugando en un Madrid, en un Barça, en un Bayern de Munich, algo así. Pues sí que sí por pedir algo hubiese pedido un poco eso, vivir esa experiencia", confiesa a Manu Carreño.

Y entonces confiesa: "Estuvo cerca en algún momento esa opción, tuve hace unos años ir al Barcelona, pero bueno, al final no no se vio, no salió. Son circunstancias la vida, pero si hubiese tuviese que pedir algo, pues sí que me hubiese gustado vivir 2-3 años por experiencia, por vi por vivencias, eh estar en un club grande. Hombre, por calidad, por talento. Club grande, club grande como Sí, Madrid, está claro", dice antes de reconocer que para él Valencia y Villarreal son también grandes.

Quinto jugador con más partidos en la historia de LALIGA

En su conversación con Carreño deja, además, una explicación de por qué ha sido el quinto jugador de la historia con más partidos solo superado por Zubizarreta, Joaquín, Raúl García y Antoine Griezmann. "No me lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Para mí es un orgullo, he jugado mucho, me han respetado mucho las lesiones y, pues al final para para cumplir esa cantidad de partidos tienes que tener la confianza de los entrenadores. En Valencia en 9 años, no sé si tuve 14 ó 15 entrenadores... Pues al final cuando juegas mucho, no es por halagarme a mí, pero cuando juegas con muchos entrenadores es por algo también, no es casualidad"