Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 23:09h.

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Villarreal con muchos suspensos en el desastre de La Cerámica

Destaca los dos años consecutivos en Champions

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La Cerámica también vivió una noche de despedidas en esta última jornada de LALIGA EA SPORTS. Entre ellas, la de Dani Parejo, quien tras seis temporadas pone punto y final a su etapa como jugador del Villarreal. Fue sustituido durante el partido y se marchó con una tremenda ovación del respetable y de todos sus compañeros.

Tras el final, desveló sus sensaciones ante las cámaras de Movistar después de poner fin a una etapa muy exitosa de su carrera. Lanzó un mensaje a la afición del Villarreal y dejó abierta una puerta a su propio futuro.

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La opinión de Dani Parejo

Despedida del Villarreal: "He pasado seis años maravillosos de mi vida, creo que he vivido aquí el ciclo más exitoso del club, siendo partícipe, importante, quiero agradecer al club, a Fernando, a todo el mundo que he podido convivir estos seis años por facilitarme todo, por hacerme sentir importante. Estoy orgulloso, feliz, contento con mi trabajo, cada vez que me he puesto esta camiseta lo he dado todo. Me voy contento y satisfecho por el trabajo realizado, me llevo noches y momentos inolvidables".

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Dos años seguidos en la Champions: "El club no lo había hecho nunca en la historia dos años seguidos Liga de Campeones. Lo hemos conseguido, el club está creciendo, se están haciendo las cosas muy bien. Cuando se trabaja con cariño y amor al final casi siempre tiene sus frutos. Ahora vacaciones, descansar y olvidarse un poco del fútbol".

Futuro: "No lo he pensado, me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Pero ahora quiero pensar, estar tranquilo, no quiero tomar decisiones precipitadas, pensarlo con mi mujer, mi familia y mis hijos. Ya veremos".