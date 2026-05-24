Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 20:04h.

Villarreal y Atlético de Madrid cierran LALIGA 2025/26

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Villarreal y Atlético de Madrid serán los encargados de cerrar la temporada 2025/26 en LALIGA EA Sports. Al no estar involucrados ni en la pelea por Europa ni descenso, la organización ha puesto el partido en un horario diferente a los demás, después de conocer las incógnitas que dejó este final de campaña en un encuentro especial por las despedidas de Alfonso Pedraza y Dani Parejo en los locales y de Antoine Griezmann en los visitantes.

Esta noche se decidirá qué equipo ocupa el tercer y cuarto puesto en la clasificación de la competición doméstica. Por el resultado de la ida entre ambos clubes, tanto el empate como una victoria serviría para que el Atlético de Madrid terminase por delante del Villareal, mientras que la victoria de los locales le premiarían con el tercer puesto y, por ende, con una mayor recompensa económica.

Alineación confirmada del Villarreal

Para buscar el tercer puesto, Marcelino García, en su último partido con el Villarreal, ha optado por Arnau Tenas en portería, resguardado por Mouriño y Pedraza en los laterales y una zaga formada por Pau Navarro y Rafa Marín.

Pape Gueye y Dani Parejo partirán en el doble pivote del equipo, con Alberto Moleiro y Pépé por las bandas. Para los goles, ha confiado tanto en Mikautadze como en Ayoze Pérez.

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De esta forma, el once del Villarreal formará con Arnau Tenas; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Pedraza; Pape Gueye, Dani Parejo, Pépé, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze.

Alineación confirmada del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone llega con muchas bajas al encuentro liguero, algunas por lesión como la reciente anunciada de Thiago Almada y otras por sanción, como Robin Le Normand. En portería ha optado por Juan Musso, mientras que Marcos Llorente y Hancko ocuparán los laterales y Lenglet y Pubill la zaga defensiva.

Koke y Obed serán los encargados de partir desde el doble pivote, con Álex Baena ejerciendo de enganche. Con Giuliano Simeone por la derecha y Lookman por la izquierda, el técnico argentino completa la delantera con Antoine Griezmann.

Así, el Atlético jugará en La Cerámica con Juan Musso; Llorente, Pubill, Lenglet, Hancko; Koke, Obed Vargas, Baena; Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Antoine Griezmann.