Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 18:12h.

Manolo García se puso la camiseta del Atlético pese a su sentimiento culé

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El Atlético de Madrid se despidió del estadio Metropolitano el pasado domingo, donde los aficionados rojiblancos disfrutaron del último encuentro de la temporada 2025/26 además de despedir al máximo goleador de su historia como es Antoine Griezmann.

Es por ello que, tras cerrar la etapa deportiva, el estadio rojiblanco ha dado la bienvenida a la época de los conciertos, donde actuarán algunos de los grupos y cantantes más reconocidos tanto en el panorama nacional como internacional.

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Este fin de semana ha sido el turno del mítico grupo español 'El Último de la Fila'. Manolo García, el cantante de la banda, ha querido tener un bonito detalle con el Atlético de Madrid al albergar el concierto en su estadio.

Durante uno de sus temas más famosos, Insurrección, Manolo García aprovechó para ponerse una camiseta del equipo colchonero pese a su reconocido sentimiento culé, además de tener unas palabras de agradecimiento al club.

Con el '8' y el nombre 'Manolo' a la espalda, dijo "respeto y honor al rival deportivo". "Esta noche agradecemos al Atleti este espacio maravilloso y repito, honor, respeto y orgullo por el rival deportivo. Yo soy del Barça, tócate los huevos", dijo generando la risa en el público. "Pero repito, todo el respeto al Atleti". Puedes ver el vídeo aquí.

Manolo García usó la nueva camiseta del Atlético

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los aficionados rojiblancos es la camiseta utilizada por Manolo García en el concierto de 'El Último de la Fila'. Y es que no fue la habitual rojiblanca, o alguna empleada recientemente sino la nueva camiseta para la próxima temporada.

Tras el último partido en el Metropolitano, el Atlético de Madrid presentó la que será la segunda equipación para la comapaña 2026/27, siendo esta una camiseta negra con detalles en amarillo, además del escudo monocromático en este color.

Aunque algunos jugadores ya lucieron esta camiseta en la presentación de la equipación, ha sido Manolo García quien la ha llevado por primera vez en el Metropolitano. Eso sí, todos los futbolistas del primer equipo tendrán la ocasión de lucirla esta noche en el partido que cierra LALIGA frente al Villarreal.