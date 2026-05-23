Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 18:54h.

Ederson estaría cerca de dejar la Atalanta, pero no por el Atlético de Madrid

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A falta de un partido para terminar la temporada 2025/26, el Atlético de Madrid ya está trabajando en la plantilla de la próxima campaña. Diego Pablo Simeone ya sabe que no contará con un jugador que ha terminado siendo clave, como Antoine Griezmann, además de otras posibles salidas. Sin embargo, tienen claro que hay varias zonas del campo a reforzar.

Una de las más cruciales es el centro del campo. Este año, el argentino ha tenido que tirar de Koke muchos más minutos de los esperados por las múltiples lesiones de Pablo Barrios y Johnny Cardoso, más aún tras la marcha de Conor Gallagher. Es por ello que, a falta de varias semanas para abrir el mercado de fichajes, el Atlético ya tiene cerrado a Joao Gomes.

Sin embargo, el mediocentro de los Wolves no era la primera opción de Mateu Alemany. Ya en invierno se intentó fichar a Ederson, centrocampista brasileño de la Atalanta, pero sin éxito. Se esperaba que ambos clubes volviesen a negociar de cara al verano, pero la operación se estancó y ahora parece que uno de los equipos punteros de la Premier League se ha adelantado.

La Atalanta confirma las negociaciones por Ederson

Según han apuntado varios medios en Inglaterra e Italia, el Manchester United estaría cerca de hacerse con el primer gran fichaje en el mercado de verano. El traspaso por el brasileño rondaría los 50 millones de euros.

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Esta cantidad es muy tentadora para el conjunto de Bérgamo, pues a Ederson únicamente le queda un año de contrato restante y necesitan el dinero tras quedar fuera de Champions League y Europa League (han terminado en séptima posición, con acceso a Conference League).

Los rumores por el centrocampista brasileño crecieron el viernes por la noche cuando Ederson fue excluido de la alineación para el último encuentro liguero, quedándose sin jugar un solo minuto.

Tras el choque, Raffaele Palladino confirmó las especulaciones en rueda de prensa. "Ederson no ha jugado hoy porque hay negociaciones concretas con un club de primer nivel", dijo el entrenador sin mencionar al Manchester United, aunque todo indica que cambiará Bérgamo por Manchester este mismo verano.