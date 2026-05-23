Simeone defiende a Obed Vargas y le pone deberes al Atlético en el mercado de fichajes

Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 14:39h.

Simeone reconoce que deben reforzar la defensa en el Atlético

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Una vez acabe este domingo la temporada del Atlético de Madrid con el último partido de LALIGA EA Sports ante el Villarreal, arrancará al 100% el trabajo rojiblanco en un mercado de fichajes con muchas tareas pendientes. Así lo ha reconocido Diego Pablo Simeone en sala de prensa, explicando cómo necesita el equipo reforzarse en la parcela defensiva para dar el salto hacia adelante necesario.

Diego Pablo Simeone, sobre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid

Evolución y adaptación de Obed Vargas: "Está claro que no es simple la adaptación al Atlético de Madrid ya desde la liga local de muchos futbolistas, imaginémonos los que vienen de otras competencias. Pero él es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer y de evolucionar, queriendo escuchar. Y, sobre todo, seguir la línea de lo que el entrenador y el equipo necesitan. Se le ve predispuesto y dependerá siempre de lo que suceda en el campo, que es lo que cuenta".

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Crecimiento del equipo esta temporada e influencia de la ambición de fuera del césped a lo que ocurre dentro: "La ambición está, la búsqueda existe, año tras año nos reinventamos. Creo que en la temporada pasada, el inicio fue difícil, con muchos futbolistas que se fueron, ocho si no me equivoco. Han venido ocho, tratando de adaptarse en el recorrido del camino. Nico, sobre la hora del poder cerrar un fichaje que nos hizo muy bien, entre otras cosas. ¿Y cuál es la forma de mejorar? Seguir buscando lo que es mejor para el equipo, lo que entendemos que es mejor de parte de Mateu, Bucero, mi persona y que después la podamos representar en el juego. Esto no va de entrenadores, esto va de jugadores y está claro que, a mejores jugadores, hay mejores entrenadores".

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Qué es lo que prioriza Simeone para el mercado: "Para desglosar un poco lo que fue la temporada, creo que en la parte ofensiva evolucionamos muchísimo. Somos un equipo que, más allá de las críticas, juega y ataca bien. Hicimos muchos goles en Champions y en LALIGA, ni hablar en Copa del Rey, lo mismo. Pero necesitamos mejorar defensivamente porque los equilibrios existen. El Arsenal lo muestra: como equipo, para mí, es el más equilibrado de todos los que compiten en el mejor nivel. Eso habla de energía en todas las facetas de las líneas de juego que necesitamos y ojalá que los podamos traer pera encontrar ese equilibrio que necesitan los equipos".