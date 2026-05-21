Mateu Alemany perfila varias incorporaciones que obligan al club a dar salida a distintos futbolistas

Simeone libera a cuatro jugadores: no estarán en Villarreal

Compartir







Mateu Alemany ya trabaja en un mercado de fichajes que promete emociones fuertes en el Atlético de Madrid. Si algo han repetido hasta la saciedad desde la entidad cada vez que arranca un verano es la famosa frase de "para salir, dejen entrar". La temporada todavía no ha terminado y el club no sólo ha presentado su nueva camiseta del próximo curso, sino que hay una lluvia de nombres que sobrevuelan el Metropolitano como posibles refuerzos, especialmente para la medular.

Joao Gomes parece ser el favorito, pero podría no ser el único. El brasileño es un 'box to box', un centrocampista con recorrido, buena capacidad física, ida y vuelta y capacidad para destruir y llegar al ataque. Y a un precio bastante caro, todo sea dicho. En teoría, Alemany buscaría también otro jugador para la medular, más técnico, para acompañar a un Pablo Barrios condicionado estos últimos meses por las lesiones y a un Koke Resurrección que cumplirá 35 años el próximo ejercicio. Es ahí donde ha emergido la figura de Bernardo Silva, que podría llegar gratis.

PUEDE INTERESARTE Gataflorismo: hagan sus apuestas

Las posibles salidas del Atlético de Madrid

Si terminan de llegar dos jugadores como Joao Gomes y Bernardo Silva, tendrán que salir al menos otros dos futbolistas de la plantilla actual. Puede que incluso tres, si llegara un tercer hombre a la medular. Y la lista de señalados parece bastante evidente.

El primero sería Thiago Almada, un fichaje que llegó al Metropolitano el pasado verano por cerca de 20 millones de euros y cuyo rendimiento ha dejado muchísimo que desear. El argentino dejó buenas sensaciones en sus primeros partidos y luego se diluyó, acabando el curso siendo uno de los futbolistas más señalados de la hinchada. Todo apunta a que estará en el Mundial con Argentina, así que el plan del club pasaría por esperar a ver qué sucede en el torneo en busca de una posible revalorización.

PUEDE INTERESARTE El doble palo que se lleva la Juve en el mercado con el Atlético

Además, hay dos centrocampistas que llegaron al Atlético el pasado mes de enero con un perfil de 'apuesta de futuro', pero no de rendimiento inmediato. Hablamos de Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, quienes han tenido oportunidades estos meses en LaLiga gracias a las rotaciones masivas de Simeone, pero sin minutos en los duelos verdaderamente importantes. Los dos son jóvenes y los dos tienen poca experiencia en el campeonato, así que en caso de salir sería en calidad de cedidos con el objetivo de foguearse, crecer y volver con más experiencia.