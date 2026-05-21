Rubén Uría Madrid, 21 MAY 2026 - 11:17h.

Al detalle, el mercado de fichajes del Atletico de Madrid, los rurmores y la posible llegada de Bernardo Silva

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A mitad de mayo, los despachos del Atleti están a primeros de agosto. Los teléfonos echan humo. Aunque en los pasillos del club colchonero todos habrían preferido, a estas alturas de la temporada, estar preparando la final de Champions en Budapest, todas las miradas están puestas en lograr el tercer lugar de LALIGA…y planificar el equipo de la próxima temporada.

En las últimas horas, el Atleti, los representantes de los jugadores y el periodismo deportivo, por ese riguroso orden, han dado el pistoletazo de salida al mercado de fichajes. Villarreal al margen, oficiosamente, ya es verano en el Atlético de Madrid. Spoiler: Va a ser un largo y tórrido verano. Seguramente, mucho más largo de lo habitual. De entrada, el ‘rumoreo’ se ha disparado en los medios y en apenas 24 horas, la lista de ‘posibles’ del Atleti se le ha presentado a los aficionados de manera kilométrica: William Gomes (Oporto), Atubolu (Friburgo), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Leverkusen), Cuti Romero (Tottenham), LePaul (Rennes), Bernardo Silva (City) y Joao Gomes (Wolves). Todo, en 24 horas. Pura ‘Fast food’ de fichajes. Sepultado en esta infinita montaña de informaciones, rumores y filtraciones interesadas, subyace una intención: el Atlético de Madrid quiere- veremos si lo consigue- firmar uno o dos fichajes antes de un Mundial que está a la vuelta de la esquina.

Dos nombres tienen ‘chicha’. Bernardo Silva y Joao Gomes. Según Sky Sports, un medio fiable y referencia de la Premier League, hay principio de acuerdo entre Wolves y Atleti por Joao Gomes, el ‘pitbull’ brasileño que gusta a Mateu Alemany, opción viable después de que el agente de Ederson se descolgara reclamando una serie de comisiones astronómicas que, quién sabe, parece que podrían arruinar su fichaje y acelerar el de Gomes. El Atleti, de momento, ni desmiente ni confirma. Fuentes de los Wolves aseguran que el acuerdo verbal es total y que, cuando acabe el campeonato inglés, el chico viajará a Madrid, pasará revisión médica y firmará su contrato. El Wolves, por cierto, es el club nodriza del superagente Jorge Mendes, el portugués con alma de fenicio que empezó con un videoclub y hoy es dueño de un imperio.

Después asoma la figura de Bernardo Silva: un pelotero soberbio que ha cumplido un ciclo con Guardiola, que busca nuevos desafíos, que está a punto de cumplir los 32 años y que, curiosamente, también está representado por la agencia de Jorge Mendes. Bernardo tiene España entre sus preferencias. Y echando un ojo a los periódicos, queda claro que le están ofreciendo entre bastidores. Un día suena para el Barcelona, al siguiente para el Madrid y horas más tarde, se le vincula al Atlético. Así funciona el tinglado. Nadie cree en las casualidades. Otro spoiler: Si finalmente Bernardo acaba en el Atleti, se pondrá en marcha el fenómeno social conocido como ‘gataflorismo’. Consiste en algo muy sencillo: quejarse y poner pegas por cualquier fichaje, desconfiando y sospechando siempre del perfil firmado, sea cual sea el perfil del jugador. Si llega Bernardo Silva, apunten: No se dirá que es un fantástico jugador, ni que el Atleti ficha talento, ni que le dará un plus al fútbol del equipo. Al contrario, pondrá el acento en que está acabado, se dirá que está mayor, que cobra mucho y que su estilo no encaja con el de Simeone. Hagan sus apuestas.