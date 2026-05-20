Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 16:10h.

Los rojiblancos se unen a FC Barcelona, Chelsea, Juventus, Galatasaray...

La afición del Atlético estalla por las cifras del acuerdo por Joao Gomes

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El Atlético de Madrid se prepara para un mercado de fichajes con más potencia que en años anteriores. Y es que la entrada de Apollo supone un respaldo financiero importante, por más que, de momento, la ampliación de capital se presente más a medio plazo. Del mismo modo, algunas voces dentro del club esperan una millonada por la venta de Julián Álvarez, quien se debate entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona. En este sentido, el club también se mueve para tratar de cerrar alguna incorporación importante, como es la de Nicolò Tresoldi del Brujas. Sin embargo, también barajan algún nombre de todavía más entidad. Uno de ellos es Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City.

Y es que, según informa el diario Marca, el Atlético de Madrid se ha sumado a la carrera para tratar de incorporar al centrocampista, de 31 años. El luso finaliza contrato con los skyblues el próximo 30 de junio, aunque es libre de negociar con quien quiera desde el pasado 1 de enero. En este sentido, son numerosos los clubes que se han arremolinado en torno a la figura del portugués. Desde la Juventus al Chelsea, pasando por el FC Barcelona (a quien rechazó el propio jugador) o el Real Madrid, donde fue ofrecido por su agente, Jorge Mendes. Asimismo, también apuesta fuerte por él el Galatasaray, que le ha ofrecido, según la prensa turca, 50 millones de euros a repartir en tres temporadas. Una cifra cercana a lo que percibe actualmente en el Manchester City.

Bernardo Silva llegaría al Atlético de Madrid como un recambio para Griezmann

Así las cosas, en el Atlético de Madrid le perciben como un jugador que puede suplir a Antoine Griezmann. Su polivalencia (puede jugar por las dos bandas, como interior o detrás del delantero) y su capacidad asociativa se valoran muy positivamente. Además, la capacidad física del jugador, cuya resistencia le ha permitido jugar casi 50 partidos este curso, también es un punto a tener en cuenta.

En este sentido, el Atlético de Madrid no lo tendrá nada fácil para lograr este fichaje. Aunque, si finalmente se acaba dando el traspaso de Julián Álvarez, el club va a necesitar un golpe de efecto importante para paliar la negatividad de los aficionados rojiblancos. Eso sí, ahora viene el Mundial, y muy seguramente Bernardo Silva no resuelva su situación hasta después del mismo. No en vano, los propios jugadores saben de la importancia de esta cita, especialmente para su capitán, Cristiano Ronaldo.