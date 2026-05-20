Revolución total en la UEFA: nueva Nations League y nuevos clasificatorios para Mundial y Eurocopa

Las competiciones de selecciones cambiarán completo a partir de 2028

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Revolución total en la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo ha anunciado nuevos sistemas de competición en todas las competiciones de selecciones, empezando por la Nations League y siguiendo por los clasificatorios para la Eurocopa y el Mundial. Una auténtica transformación que se llevará a cabo a partir del curso 2028/2029.

La nueva Nations League

Hasta ahora, esta nueva competición estaba formada por cuatro ligas (A, B, C y D) compuestas por cuatro grupos y cuatro selecciones cada uno. A partir de 2028, el sistema cambiará de forma considerable.

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Según anuncia la UEFA, la Nations ya no tendrá cuatro ligas, sino que tendrá tres. Cada liga tendrá 18 selecciones divididas en tres grupos de seis equipos. Y cada selección disputará seis partidos contra cinco equipos distintos: en casa o fuera contra equipos de bombos distintos, y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo.

Al haber 55 selecciones europeas, la Liga C incluirá un grupo de siete selecciones y su calendario arrancará una ventana antes.

La fase final del torneo se mantiene como hasta ahora: cuartos de final a doble partido y una 'Final Four' a partido único entre los cuatro mejores. También se mantienen los playoffs de ascenso y descenso.

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Nuevo sistema de la UEFA para clasificar a Eurocopa y Mundial

Además, la UEFA también ha cambiado la estructura de "los clasificatorios europeos", por lo que se entiende que afecta tanto a la Eurocopa como al Mundial. Y esos sistemas, a su vez, estará ligado a la Nations League. Este nuevo sistema estará dividido en categorías: la Liga 1 estará formada por las 36 selecciones de la Liga A y B de la Nations, mientras que la Liga 2 estará formada por las 18 selecciones restantes.

En la Liga 1 habrá tres grupos de 12 selecciones extraídas de tres bombos de 12 selecciones. Cada selección jugará seis partidos de ida y vuelta contra seis oponentes diferentes, dos por bombo, de forma similar al formato de las competiciones de clubes de la UEFA.

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La Liga 2 se organizará exactamente como la Liga C de la Nations League, con tres grupos de seis y uno de siete.

Las selecciones anfitrionas participarán en los Clasificatorios Europeos con un objetivo vinculado a su posición en la próxima edición de la Nations League, pero tendrán su billete asegurado. Las selecciones mejor clasificadas de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente, mientras que las plazas restantes se asignarán a través de un sistema de playoffs que garantizará oportunidades justas de clasificación también para los equipos de la Liga 2.