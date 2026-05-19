Jorge Morán 19 MAY 2026 - 23:51h.

Hubo una conversación entre el seleccionador y el jugador brasileño

En vídeo, la locura de los aficionados brasileños por la convocatoria de Neymar para el Mundial

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Brasil siempre es una de las grandes favoritas para el Mundial, aunque su nivel no sea el mejor. Y si llegan de la mano de Carlo Ancelotti, este favoritismo se incrementa mucho más. La 'Canarinha' descubrió este pasado lunes sus 26 elegidos para lograr la sexta estrella, con grandes ausencias como las de Antony, pero con la presencia de un Neymar que generó una gran locura entre los hinchas del país.

A sus 34 años de edad, el jugador del Santos disputará el que se prevé su último Mundial. Un torneo al que llega más cuestionado que nunca, con constantes lesiones, un nivel por debajo de lo esperado y siendo más noticia por lo que hace fuera del campo que dentro. Pese a ello, Ney siempre puede cambiar un partido y eso lo sabe un Ancelotti que no ha dudado en imponerle unas condiciones.

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Carlo Ancelotti y las exigencias a Neymar

Hace una semana, Ancelotti se reunió con Neymar para conocer su estado antes del Mundial. El italiano sabe de la importancia del brasileño no sólo en el vestuario, también en la sociedad, pero quiso dejarle claro que su vuelta con Brasil sería muy distinta.

Según las informaciones de GloboEsporte, el seleccionador de origen italiano avisó a Neymar de lo que será su escenario en el Mundial 2026. El jugador del Santos no será capitán, ni tampoco la gran estrella de una selección con otros ídolos, como Vinicius. Aunque para la sociedad sí lo será, lo cierto es que el brasileño será uno más dentro de los 26 que habrá en la plantilla.

Además, Neymar tampoco parte como titular de la Brasil de Ancelotti, aunque el seleccionador no le cierra las puertas para conquistarlo. El jugador aceptó las condiciones del técnico y aseguró que está para ayudar al equipo. Destacó que lucharía por su espacio en el once y que se pondría el mono de trabajo a partir del miércoles, cuando comience la concentración.

Una conversación que ha generado dudas en Brasil, en dónde muchos se preguntan cuál será la realidad de Neymar y cómo va a manejar esta falta de protagonismo. Incluso Cahê Mota, reportero de GloboEsporte, lo compara con las suplencias de Cristiano Ronaldo con Portugal en Qatar.