Jorge Morán 06 MAY 2026 - 08:52h.

Ambos jugadores hablaron tras el partido del Santos

El hijo de Robinho exige medidas contra Neymar y le acusa de abofetearle e insultarle

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Parece que la polémica entre Neymar y Robinho Jr llega a su final. En una temporada en la que la estrella brasileña no está viviendo su mejor fútbol, con más foco en lo extradeportivo y quedándose incluso fuera de las convocatorias de Carlo Ancelotti, lo ocurrido con el hijo del ex jugador del Real Madrid no era más que un incentivo para las críticas.

Este pasado martes, Robinho Jr había emitido un documento de denuncia contra el ex del Barça y PSG después de su encontronazo en el entrenamiento. Un regate del joven de 18 años no gustó nada a Neymar, que reaccionó con una dura entrada y dándole una bofetada. Una situación que provocó la investigación interna del Santos y que, finalmente, ha quedado resuelta en el terreno de juego.

La 'simpática' celebración entre Neymar y Robinho Jr

El empate del Deportivo Recoleta y el Santos comenzó con el gol de Neymar en el minuto 41 del partido. Todos los jugadores, incluidos los del banquillo, saltaron al terreno de juego para abrazar a la estrella de 38 años en un tanto importantísimo para su salvación. Y en uno de esos abrazos, se encontró con Robinho Jr.

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Neymar y Robinho chocaron la mano y se fundieron en un abrazo, mientras la estrella le golpeaba cariñosamente la cabeza. Después, ambos juntaron sus frentes en una imagen muy bonito que terminó con la simpática cachetada al hijo del ex jugador del Real Madrid. Una imagen para zanjar la polémica y que servía como muestra de la buena relación entre ambos.

Tras el partido, Neymar quiso hablar de lo sucedido. "Me excedí, sí. Ya había pedido disculpas, pensé que estaba resuelto entre nosotros", comenzó diciendo sobre la denuncia que posteriormente puso Robinho Jr. "Quien juega a la pelota sabe que esto pasa, pelea a puñetazos, a bofetadas, de todo. El fútbol es así, forma parte", apuntó en ESPN Brasil.

El que también salió a hablar en zona mixta fue el joven, quién no dudó en elogiar a la estrella brasileña. "Me sentí molesto, es mi ídolo desde la infancia, lo quiero mucho. Me dio un regalo cuando tenía ocho años, lloré mucho y guardé la camiseta hasta hoy", comenzó a decir emocionado. "Tomó una proporción que no debería haber tenido. Aunque haya sido un error, él ya pidió disculpas y ya asumió el error. Fue hombre para asumir y está todo bien. La gente habla muchas cosas que no son verdad. Está todo resuelto", zanjó.