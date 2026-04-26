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Xavi Hernández pone el foco en De Jong y desvela el fichaje frustrado de Neymar: “Está muy infravalorado”

Xavi Hernández, en su etapa con el FC Barcelona
Xavi Hernández, en su etapa con el FC Barcelona. Europa Press
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Xavi Hernández dejó varios titulares potentes sobre el presente y pasado del FC Barcelona, pero uno destacó por encima del resto: su defensa clara de Frenkie de Jong. El ex técnico azulgrana no dudó en reivindicar al neerlandés, mientras desvelaba también que intentó traer de vuelta a Neymar.

Frenkie De Jong, el gran señalado

Xavi fue directo y sin rodeos al hablar del centrocampista: “Está muy infravalorado”. Una frase que resume su visión sobre un jugador que, para él, no recibe el reconocimiento que merece.

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El ex entrenador incluso fue más allá, comparándolo consigo mismo: “Es un futbolista parecido a lo que era yo”. En su análisis, De Jong forma parte de ese grupo reducido de jugadores que entienden el juego colectivo al máximo nivel, junto a nombres como Pedri. Un perfil cada vez más difícil de encontrar y clave en el modelo Barça.

Frenkie de Jong, durante un partido del FC Barcelona
Frenkie de Jong, durante un partido del FC Barcelona. (Fuente: Europa Press)
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Neymar pudo volver

Más allá del presente, Xavi también miró al pasado reciente.

Confirmó que intentó recuperar a Neymar Jr durante su etapa en el banquillo azulgrana, en una operación similar a la de Lionel Messi: “No pudo volver por la situación económica”.

Aun así, dejó una valoración contundente sobre el brasileño: “Es lo más cercano a Messi que he visto”.

Neymar y Leo Messi, en el FC Barcelona
Neymar y Leo Messi, en el FC Barcelona. Cordon Press
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Messi, intocable y Lamine como heredero generacional

Xavi no dejó lugar a debates sobre Messi: “Es insuperable”. Pero también puso el foco en el futuro, con Lamine Yamal como gran esperanza: “Es un elegido, un genio”. Aunque lanzó un aviso: “Ahora depende de él”.

El técnico también analizó su etapa en el banquillo: “Bajé la exigencia tras ganar títulos”. Una reflexión que acompaña a su defensa del trabajo realizado: “Hay equipo para diez años”. Con una base joven que, según él, marca el camino del club.

Xavi Hernández, en un partido con el FC Barcelona
Xavi Hernández, en un partido con el FC Barcelona. Europa Press
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