Xavi Hernández pone el foco en De Jong y desvela el fichaje frustrado de Neymar: “Está muy infravalorado”

Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 12:47h.

Compara al neerlandés con su propio estilo de juego

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Xavi Hernández dejó varios titulares potentes sobre el presente y pasado del FC Barcelona, pero uno destacó por encima del resto: su defensa clara de Frenkie de Jong. El ex técnico azulgrana no dudó en reivindicar al neerlandés, mientras desvelaba también que intentó traer de vuelta a Neymar.

Frenkie De Jong, el gran señalado

Xavi fue directo y sin rodeos al hablar del centrocampista: “Está muy infravalorado”. Una frase que resume su visión sobre un jugador que, para él, no recibe el reconocimiento que merece.

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El ex entrenador incluso fue más allá, comparándolo consigo mismo: “Es un futbolista parecido a lo que era yo”. En su análisis, De Jong forma parte de ese grupo reducido de jugadores que entienden el juego colectivo al máximo nivel, junto a nombres como Pedri. Un perfil cada vez más difícil de encontrar y clave en el modelo Barça.

Neymar pudo volver

Más allá del presente, Xavi también miró al pasado reciente.

Confirmó que intentó recuperar a Neymar Jr durante su etapa en el banquillo azulgrana, en una operación similar a la de Lionel Messi: “No pudo volver por la situación económica”.

Aun así, dejó una valoración contundente sobre el brasileño: “Es lo más cercano a Messi que he visto”.

Messi, intocable y Lamine como heredero generacional

Xavi no dejó lugar a debates sobre Messi: “Es insuperable”. Pero también puso el foco en el futuro, con Lamine Yamal como gran esperanza: “Es un elegido, un genio”. Aunque lanzó un aviso: “Ahora depende de él”.

El técnico también analizó su etapa en el banquillo: “Bajé la exigencia tras ganar títulos”. Una reflexión que acompaña a su defensa del trabajo realizado: “Hay equipo para diez años”. Con una base joven que, según él, marca el camino del club.