Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 19:03h.

El uno por uno y notas del Barcelona ante el Getafe con dos sobresalientes

La mayoría del público en pie

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Tras la victoria del Barcelona ante el Getafe, Hansi Flick atendió a los medios para analizar el partido protagonizado por su equipo en el Coliseum. El técnico destacó el buen papel de sus hombres, la importancia del tanto de Fermín antes del descanso y lo cerca que está el título liguero pese a que no quiere ningún tipo de relajación.

El alemán también encumbró el partidazo de Pedri y aplaudió el comportamiento de la afición local con el canario tras el cambio en el segundo tiempo.

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El análisis de Hansi Flick

El partido: "Es lo que queríamos, hacer nuestro partido, jugar con nuestro estilo al fútbol. Aprecio mucho lo que he visto con y sin balón. En todos esos balones largos hemos estado bien, centrados y eso es lo que queríamos. El equipo lo ha hecho muy bien".

El gol del primer tiempo: "Antes de eso tuvimos muchas oportunidades, pero ese momento es muy importante. También en el segundo porque nos daba espacio detrás de su última línea y eso quisimos aprovechar".

Pedri: "Es un gran jugador, con actitud, puesta en escena. Desde luego el resto de aficionados aunque sean del equipo rival lo ven y lo aprecian".

Rashford: "Es lo que queremos ver de él, estoy muy contento que haya marcado ese gol. Para nosotros es muy importante que aporte".

Tocando el título: "Me quiero olvidar de todo esto. Lo más importante es el día de hoy, que tenemos que estar tranquilos, no pensar en el partido del Madrid con el Espanyol. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho".