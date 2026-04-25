Alineaciones confirmadas de Getafe y FC Barcelona de la jornada 32

Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 15:01h.

El Getafe pelea por Europa y el Barça por el título

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Todo listo en el Coliseum para un duelo con mucho en juego. El Getafe CF recibe al líder, el FC Barcelona, en esta jornada 32 de LaLiga EA Sports, con los azulones soñando con Europa y los de Hansi Flick defendiendo su ventaja en lo más alto de la tabla. Tras las dudas previas, ya hay onces confirmados para un partido marcado por las bajas importantes, especialmente la de Lamine Yamal.

Bordalás apuesta por su bloque competitivo

El conjunto dirigido por José Bordalás mantiene su estructura reconocible tras el triunfo en Anoeta. Con David Soria bajo palos, la defensa combina solidez y versatilidad, mientras que el centro del campo vuelve a girar en torno a Mauro Arambarri y Luis Milla. Arriba, la dupla ofensiva buscará castigar a un Barça con bajas.

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Alineación confirmada del Getafe:

Portero: David Soria

Defensas: Juan Iglesias, Boselli, Duarte, Birma, Davinchi

Centrocampistas: Arambarri , Djené, Luis Milla

, Delanteros: Satriano, Mario Martín

Hansi Flick reconfigura su once sin Lamine Yamal

El líder llega con varias ausencias sensibles, pero con su columna vertebral intacta. Hansi Flick apuesta por el talento joven y la versatilidad en ataque, donde nombres como Pedri o Gavi serán claves para dominar el ritmo.

Sin Yamal, el peso ofensivo recaerá en jugadores como Robert Lewandowski, acompañado por alternativas dinámicas en banda.

Alineación confirmada del FC Barcelona:

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo , Gerard Martín, Cubarsí , Koundé

, , Centrocampistas: Fermín , Gavi , Pedri

, , Delanteros: Dani Olmo, Lewandowski, Roony