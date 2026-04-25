Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 13:30h.

El Getafe, con la salvación encarrilada, sueña con Europa

Hansi Flick pide a Lamine Yamal escuchar a su cuerpo: " Tiene que entender las señales"

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El Getafe CF afronta uno de los partidos más exigentes de la temporada ante el FC Barcelona con la permanencia prácticamente asegurada y el sueño europeo todavía vivo. En la previa del choque, Mauro Arambarri ha dejado claro que el equipo azulón no se fía ni lo más mínimo del conjunto culé, incluso sin la presencia de Lamine Yamal.

“No tener a Lamine no cambia nada”

Arambarri fue directo al analizar la posible baja de la joven estrella azulgrana. Lejos de verlo como una ventaja, el uruguayo rebajó cualquier euforia:

“No creo que se note que no está Lamine, tienen ahí a los mejores jugadores”, aseguró, dejando claro que el potencial del Barça va mucho más allá de una sola figura.

El centrocampista reconoce el gran momento del extremo, al que considera “uno de los mejores del mundo hoy en día”, pero insiste en que el peligro del equipo catalán es colectivo. En ese sentido, espera un rival “agresivo con balón, dinámico y muy intenso tras pérdida”, un perfil que obligará al Getafe a ofrecer su mejor versión defensiva.

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Un Getafe sin presión y con Europa en el horizonte

Con 44 puntos en el bolsillo, Arambarri admite que la salvación está encarrilada, aunque evita darla por hecha. El objetivo principal está cumplido, pero el vestuario no renuncia a más: “Estamos metidos en la pelea y lo que venga será un premio”.

El uruguayo, además, atraviesa uno de sus mejores momentos tras superar una dura lesión que incluso le hizo dudar: “A mitad de la lesión vi lejos volver a gran nivel, pero no paré de trabajar”. Ahora, como una de las voces fuertes del vestuario, lidera a un equipo que quiere dar la sorpresa ante el Barça… sin excusas.