Saray Calzada 24 ABR 2026 - 15:01h.

Hanis Flick habló de la lesión de Lamine Yamal y de lo que pudo agravar su estado

Lamine Yamal se pronuncia tras su lesión y se marca un reto en el Barcelona: "Estaré ahí"

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LALIGA no para y el FC Barcelona se enfrenta al Getafe en la jornada 32. En la previa al duelo Hansi Flick tomó la palabra y uno de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido Lamine Yamal. El técnico alemán pierde a su mejor jugador lo que resta de temporada por lesión y le han preguntado por él. "La situación no es fácil para nosotros ni para él. Él también tendrá que gestionarla y aprender. Ha sido su primera lesión muscular y está muy centrado. Tiene motivación. Llegará para el Mundial y volverá más fuerte".

"Lo necesitamos, pero cuando falta un jugador hay que dar un paso al frente entre todos. Tenemos que mantenernos unidos y saber gestionar la situación. Cada uno debe dar el cien por cien, o incluso más, por el equipo y por sus compañeros. Nos quedan seis partidos y el objetivo es ganar siempre. Mañana no será fácil, pero contamos con la calidad suficiente para hacer un gran partido".

Flick habló del momento de la lesión de Lamine. "Notó unas molestias después de la falta, aunque en ese momento no parecía algo importante y decidió seguir. Puede que luego empeorara, pero también hay que escuchar las sensaciones. Es su primera lesión muscular y forma parte del aprendizaje. Tiene que entender las señales que le manda el cuerpo. A principio de temporada también se perdió algún partido y el equipo respondió bien".

Lamine parece estar tocado después de esta lesión y le preguntaron por su estado anímico. "Para mí, a su edad, a los 18, está haciendo muy bien las cosas. Ha estado sometido a mucha presión, es la tercera o cuarta pregunta sobre Lamine. Todo lo que le pasa a Lamine afecta a todo el mundo, se genera mucho ruido. Ha estado en estas últimas semanas a un nivel fantástico y es un jugador medido, listo, inteligente, sabe lo que quiere... y esta lesión le afecta, pero es normal su reacción. Ahora hay que centrarse en el proceso de recuperación y es lo que quiere hacer. Le deseo que dispute un fantástico Mundial".

Las bajas y el arbitraje

El Barça tiene dos bajas importantes ya en ataque, la de Raphinha y la de Lamine. "Cuando estén preparados y puedan entrenar con el grupo, estarán disponibles. Por ahora ninguno se ha incorporado todavía y no podrán estar mañana. De cara a la próxima semana, confío en que la situación mejore". Flick aseguró que cuando acabe el curso repasarán el tema de las lesiones y las causas. "Tenemos que analizar todos los aspectos. Cuando acabe la temporada habrá tiempo para revisar lo que ha pasado y ver en qué podemos mejorar. Las lesiones no son algo que nos guste, pero ahora mismo el foco está en el próximo partido ante el Getafe".

También le preguntaron por el arbitraje del que últimamente ha hablado mucho el FC Barcelona. "No soy un experto. Para mí no es fácil y no quiero hablar de estas cosas. En los partidos hay que dar el cien por cien para no tener que depender de decisiones del árbitro. No quiero hablar de ello, no tienen un trabajo fácil. Hay que centrarse en uno mismo".