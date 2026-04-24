Saray Calzada 24 ABR 2026 - 10:46h.

Sheila Ebana ha compartido en sus redes sociales cómo vivió en el campo el momento en el que Lamine Yamal se lesionó contra el Celta

Lamine Yamal se pronuncia tras su lesión y se marca un reto en el Barcelona: "Estaré ahí"

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Lamine Yamal pasa uno de los momentos más complicados de su carrera. A las puertas del Mundial se ha lesionado y todo apunta a que llegará, pero muy justo. Siendo la estrella del FC Barcelona y de la Selección Española ha sido un duro revés para todos. Una de las personas que más ha sufrido este contratiempo en su carrera ha sido su madre, Sheila Ebana.

Así vivió Sheila Ebana la lesión de su hijo

Ha compartido en Instagram cómo vivió ella el partido del Celta. Comienza preparándose para el duelo y tras eso se dirige al Camp Nou. Una vez allí saludó a Lamine Yamal desde el túnel de vestuarios antes de saltar al calentamiento y después de eso se dirigió a la grada para ver el encuentro. Ahí se vivió un momento tenso, pero gracioso cuando uno de los seguidores que estaba alrededor animaba a su hijo, pero diciendo el nombre mal. "¡Yamil!", decía todo el rato. Hasta que ya Sheina no pudo más y le dijo cómo se decía correctamente.

Minutos después vería cómo su hijo se iba al suelo tras marcar el gol de penalti. Al principio no entendía nada y a medida que fue viendo que Lamine Yamal no podía seguir su cara fue cambiando. "Triste porque se lesionó mi niño, pero contenta porque ganó el Barça", terminó diciendo en el vídeo con cara de circunstancia.

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Horas más tarde ya se sabría el diagnóstico del delantero culé. "Sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda". Esto se traduce a que esta temporada no jugará ya más con la camiseta del FC Barcelona y como dijeron en el comunicado sí que podría llegar para el Mundial. Lamine se pierde esta recta final de temporada en donde el Barça tiene que confirmar su título de LALIGA, pero él con sus mensajes en redes dejó claro que estará animando desde la grada.