La hoja de ruta y los peligros a los que se enfrenta Lamine Yamal para llegar al Mundial

Saray Calzada 24 ABR 2026 - 07:31h.

El Dr. Ripoll ve complicado que llegue para el debut de España en el Mundial

Lamine Yamal se pronuncia tras su lesión y se marca un reto en el Barcelona: "Estaré ahí"

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A poco más de un mes de la concentración de la Selección Española para el Mundial ha recibido un gran susto. Lamine Yamal, su estrella, se lesionaba con el FC Barcelona y decía adiós a la temporada. En principio sí que llegaría para poder jugar la cita mundialista, pero lo va a hacer entre algodones. El Dr. Ripoll ha estado en 'El Larguero' y ha hablado de las precauciones que tendrá que tomar y de los pasos que tendrá que dar antes de que juegue un partido con España.

Al doctor le preguntaron si en cuatro o seis semana podrá estar listo, ya que ese es el plazo que más o menos han dado para la recuperación. "De jugar no, de entrenar. El jugador debería hacer al menos seis entrenamientos completos antes de poder jugar el primer partido a tope. Eso significa que debería estar listo y entrenando ya para finales de mayo, y lo veo extraordinariamente arriesgado", decía al respecto.

También avisó que el riesgo de recaída de esta lesión es importante y de ahí a que forzar en estos casos no sea lo más recomendado. "Ya han tenido nueve jugadores con este tipo de lesión, de los cuáles seis han tenido al menos una recaída". "Si meten al jugador en competición bruscamente, corre un riesgo muy alto de recaer". Comentaba que el riesgo de recaída es del 30%.

En el Barça ha habido 14 casos de los cuales 9 han recaído. Con esta cifra no es para pensar que ha sido casualidad y que el Dr. Ripoll está en lo cierto y tiene razón para llamar a la prudencia. "Creo que al primer partido (del Mundial) no llega, sería lo sensato. El segundo y el tercero están muy cerca, así que veo a Lamine a tope ya en una hipotética segunda ronda, cuando España pase de fase", dijo al respecto.

El momento de la lesión de Lamine Yamal

Se ha hablado mucho de cuándo se lesionó si fue al lanzar el penalti o no, pero las cámaras de ElDesmarque captaron cómo en el momento de la infracción del defensor del Celta ya notó algo y cuando se fue al suelo él se tocó la parte posterior. El Dr. Ripoll hablaba de si ese lanzamiento fue peor para él. "La palabra agravar no es exacta, pero él debió pedir el cambio cuando notó el primer dolor... En la juventud todos pecamos por exceso de ganas".

"A la más mínima sensación que tenga un futbolista, a estas alturas de la temporada y con el Mundial en juego, hay que pedir el cambio. Hay que evitar cualquier riesgo. Tirar el penalti fue un riesgo, uno que salió mal".