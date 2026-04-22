Javi Rayo 22 ABR 2026 - 22:20h.

Lamine Yamal se lesionó justo al marcar el penalti

El Tribunal Supremo absuelve a Neymar, Rosell y Bartomeu de corrupción deportiva y estafa

Compartir







El Camp Nou se quedó enmudecido en el minuto 39 de partido cuando Lamine Yamal tuvo que retirarse lesionado. El internacional español tiró el penalti, lo marcó y a los pocos segundo supo que algo no iba bien. Se tiró al verde con lo que parecía un fuerte dolor en el isquio y sólo unos minutos después tuvo que abandonar el campo y visiblemente triste. Tras las primeras exploraciones, se confirma la peor de las noticias: el jugador tiene roto el isquio de su pierna izquierda. Una situación dramática cuando quedan justo 50 días para que dé comienzo el Mundial. La lesión del '10' no fue la única, y es que Joao Cancelo también tuvo que retirarse por problemas físicos.

Lamine Yamal no dudó en pedir el cambio, aconsejado obviamente por los servicios médicos. Breve abrazo con Hansi Flick y la estrella del FC Barcelona encaró el túnel de vestuarios, triste, cabizbajo, visiblemente afectado por una lesión que podría tener a Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego unas cinco semanas. Una baja que implicaría el adiós definitivo a LALIGA, llegando, muy muy justo al debut de España en el Mundial. Cabe recordar que la Selección Española se estrenará en el torneo mundialista el lunes 14 de junio a las 18:00 horas ante Cabo Verde.

PUEDE INTERESARTE Desde Inglaterra apuntan a Mourinho para arrebatarle al Barça a Bernardo Silva

En lo que a historial de lesiones se refiere, hay que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar la última lesión de Lamine. En aquel mes, el cantero blaugrana pasó algo de más de diez días lesionado por una pubalgia. Eso sí, en septiembre y octubre ya pasó varios días en el dique seco por problemas inguinales. Habrá que esperar a que el futbolista se someta a más pruebas en la mañana de este jueves pero de momento la situación no invita a ser optimistas ni a los aficionados del FC Barcelona, ni a los hinchas de la Selección Española.