Redacción ElDesmarque Madrid, 22 ABR 2026 - 10:52h.

Los pronósticos señalan que el Benfica de José Mourinho es un destino ligeramente más probable para Bernardo Silva que el FC Barcelona

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Bernardo Silva no jugará en el Manchester City la próxima temporada. El club inglés comunicó el pasado 16 de abril que su capitán abandonará la que ha sido su casa durante casi una década con el final de su contrato en la vigente temporada. Una marcha de gran impacto en Manchester, porque el portugués dice adiós a nueve campañas luciendo la camiseta ‘sky blue’, pero que al otro lado del planeta fútbol ha sido recibida con alegría. Su nombre ha sonado con fuerza en los últimos veranos para reforzar al FC Barcelona. Ahora, con esta salida ‘libre’ del City, el camino podría estar más despejado para los culés. En la ciudad condal se ve como una buena noticia para atar con relativa facilidad una incorporación de campanillas. Eso sí, podría no ser tan sencillo. En Inglaterra ven una seria amenaza para el fichaje azulgrana del centrocampista: José Mourinho.

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Los pronósticos de Betfair señalan dos como sus potenciales destinos. Uno, el Benfica que ahora entrena ‘The Special One’ y en el que se crió el propio Silva antes de dar su salto, primero al Mónaco y, después, al Manchester City. La otra opción, el Barça que, desde hace dos temporadas, tantea su incorporación. En cuanto a probabilidades, ambos destinos están casi igualados. Eso sí, tiene ligera ventaja el Benfica, al que le dan un 22,5% de probabilidades de ser el próximo equipo de Bernardo Silva. En el caso del FC Barcelona, las opciones descienden ligeramente hasta rozar el empate técnico. Su fichaje azulgrana tiene un 21,6% de probabilidades. Eso sí, en Inglaterra, donde estos pronósticos se toman muy en serio a la hora de vaticinar este tipo de movimientos, no ven muchas más opciones más allá de la dualidad Lisboa – Barcelona. Ambas acaparan el 44% de probabilidades de futuro destino de Bernardo Silva.

Bernardo Silva podría volver al Benfica

A partir de ahí, en la Premier League ven un abanico de posibilidades que no descarta una u otra opción. En el caso del Benfica, juegan con la ventaja de la posible presencia de Mourinho al frente del proyecto (si es que no hay un vuelco mayor en su carrera) y el afecto que Silva le tiene al que fue su club de toda la vida. “Quiero volver al Benfica para ayudar y tengo que sentirme preparado. Si es para colgar las botas, prefiero no ir. Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica”, comentó el luso hace dos años en una entrevista en su país natal. Ese amor hace que la baza benfiquista sea muy poderosa.

El Barça también es una opción de altísimo octanaje. A sus 31 años, la potencial llamada del equipo azulgrana le ofrece un proyecto competitivamente interesante para formar medular con algunos de los jugadores que más podrían entender su estilo, como Pedri, Gavi o Fermín. En esa constelación, el todavía discípulo de Pep Guardiola se lo pasaría muy bien.

Los posibles destinos de Bernardo Silva

Más allá de Benfica y Barça, otras alternativas aparecen mucho más alejadas y se barajan más como alternativas remotas que como alternativas firmes… aunque nunca sin perderlas de vista, que el fútbol, durante el mercado de fichajes, suele ser entorno caprichoso y volátil. Los pronósticos ven como tercera opción que termine en EEUU, en algún equipo de la MLS, con un 12,2% de probabilidades. Le sigue su fichaje por el PSG (un 11,5%) o una posible llegada a la Juventus (un 10,8%). Esta tanda de ‘plan B’ suma el 34,5% de probabilidades. El resto de opciones son residuales y sólo suman el 21,4%.