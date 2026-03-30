Jorge Morán 30 MAR 2026 - 10:43h.

El portugués dejará el equipo inglés a final de temporada

Bernardo Silva celebra el fichaje de su excompañero Kylian Mbappé en el Real Madrid: "Está cumpliendo un sueño"

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Los aficionados del Manchester City están desolados con la noticia sobre la salida de Bernardo Silva. El portugués, que va a cumplir nueve temporadas en el conjunto inglés, dejará el equipo a final de temporada y ya empieza a sonar con fuerza para fichar por el Barça. Aunque su llegada a la ciudad española no parece sencilla, lo cierto es que culturalmente se adapta a la perfección a lo que está buscando.

Y es que después 449 partidos, 76 goles y 73 asistencias en Manchester, su vida en el equipo de Pep Guardiola ha terminado. Una salida que no se debe a motivos deportivos, sino más bien culturales, que ha provocado la decisión de Bernardo.

Bernardo Silva y el problema de vivir en Manchester

Para un portugués como Bernardo Silva, vivir en Manchester supone un esfuerzo que ha terminado con agotar su paciencia. "Culturalmente, el portugués y el inglés son bastante diferentes; el clima, la comida, la forma de vida son un poco diferentes", explica.

"Siempre bromeo diciendo que Mánchester estuviera más al sur de Europa, me quedaría hasta que me echaran a patadas. Porque realmente amo al club de fútbol, a mis compañeros, al personal, a los aficionados, al estadio, al ambiente, ¡todo de mi vida profesional!", aseguró Bernardo.

Unos factores culturales que han provocado la decisión del futbolista que, a sus 31 años de edad, quiere vivir nuevas experiencias. "La otra faceta de mi vida es diferente porque no digo que no me guste, pero culturalmente no es exactamente lo que idealmente querría. Así que en algunos momentos no te sientes tan feliz como quisieras", desveló.

"Antes de conocer a mi esposa, estuve solo en Manchester durante un tiempo en el que no me sentía muy bien conmigo mismo. Sin duda pensé mucho en irme, no porque no me gustara el club de fútbol —que me encanta— sino por la otra faceta de mi vida", aseguró, aunque no se arrepiente de quedarse. "¡Me alegro mucho de que no haya sucedido!".

Ahora, con su futuro en el aire, el Barcelona vuelve a aparecer en escena. Bernardo es un sueño antiguo del club catalán y para el futbolista la ciudad española entra dentro de los parámetros que espera tener en su próximo equipo.