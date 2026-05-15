Fran Fuentes 15 MAY 2026 - 13:15h.

Durante una comparecencia cargada de tensión, el técnico sintió alivio al responder sobre un compañero muy querido

Santi Cazorla defiende a Arbeloa tras lo de Mbappé: "Está totalmente preparado para ese tipo de decisiones"

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La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa tras el partido ante el Real Oviedo fue de lo más tensa. Y es que la mayoría de preguntas orbitaron en torno a las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé en las que le acusaba de haberle calificado como "el cuarto delantero". La reacción del delantero francés ha provocado que figuras como José Mourinho salgan en defensa del actual técnico del Real Madrid. También lo hizo Santi Cazorla, afirmando que está plenamente cualificado para lidiar con ese tipo de megaestrellas. En este sentido, y volviendo a la sala de prensa, al entrenador madridista se le iluminó la cara cuando escuchó el nombre de su excompañero en la Selección Española, con quien se fundió en un abrazo sobre el césped del Santiago Bernabéu.

En este sentido, la pregunta, realizada por La Nueva España, le hizo a Álvaro Arbeloa relajar la expresión. Y es que, aunque ya habían advertido de que era la última pregunta, un periodista pidió el turno de pregunta. Algo con lo que el técnico no tuvo inconveniente y se mantuvo sentado en la silla de la sala de prensa. Sin embargo, la pregunta no incidiría sobre la polémica del día, ni sobre las palabras de Florentino Pérez, ni tampoco sobre el resto de insurrecciones en el vestuario madridista. La cuestión iba por Santi Cazorla.

Al escuchar su nombre, Arbeloa esbozó una sonrisa sumamente elocuente, cargada de cariño hacia el jugador, pero también de alivio. Una pregunta casi balsámica sobre el abrazo que ambos se dieron un rato antes. Ahí, el entrenador recordó los buenos momentos que pasó junto a él y pasó a elogiarle: "Bueno, qué te voy a decir. Ha sido un grandísimo compañero. He disfrutado muchísimo a su lado, y hemos ganado muchas cosas juntos. Tiene una familia maravillosa a la que quiero y aprecio mucho", explica.

En este sentido, el entrenador del Real Madrid reivindica a Santi Cazorla como uno de los jugadores importantes de la época dorada de nuestro deporte: "Ha sido uno de los jugadores con más talento del fútbol español, lo hemos disfrutado toda España, con una carrera maravillosa. Es difícil, pero como persona está a la altura de lo que es como jugador de fútbol. Qué voy a hablar de Santi. Para mí es un orgullo y un honor haber jugado a su lado y siempre desearle lo mejor tanto a él como a su familia", desea.

Y es que ese es el efecto que provoca Santi Cazorla en quienes le conocen. Alivio y alegría incluso en el peor y más tenso de los momentos.