Mourinho defiende a Álvaro Arbeloa ante Mbappé y le da un consejo en el Madrid: "Me duele"

Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 11:35h.

El técnico luso analiza la complicada situación de su exfutbolista

Mourinho responde a Florentino, revela una oferta del Benfica para renovar

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José Mourinho sale en defensa de Álvaro Arbeloa. En su comparecencia pública de este viernes, el experimentado técnico luso analiza el cruce de declaraciones entre su exfutbolista y Kylian Mbappé. El preparador del Benfica, relacionado con el Real Madrid para la próxima campaña, también le brinda un consejo al actual entrenador merengue.

En la previa de su encuentro liguero ante el Estoril, 'The Special One' respondió a las preguntas de la prensa española sobre la actualidad del Real Madrid. Mourinho vio la victoria merengue ante el Real Oviedo, así como el cruce de palabras entre técnico y delantero madridista.

José Mourinho toma partido en la disputa entre Álvaro Arbeloa y Mbappé

Así lo confirma su reflexión en sala de prensa: "Me duele porque tú lo has dicho bien. Es un amigo, uno de estos que ha dado el alma, la vida por mí cuando era mi jugador y el momento que pasa a entrenador del Real Madrid... si existe siempre esta conexión entre yo y el Madrid, cuando el entrenador es Álvaro aumenta mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien".

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A renglón seguido, José Mourinho brindó un consejo a Álvaro Arbeloa: "Nuestra vida de entrenador es así. Bromeo mucho con mis exjugadores que después son entrenadores. Les digo siempre 'espera un par de años verás cuántos pelos blancos tendrás y ahora sabes que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador'. Lo siento que vaya así, pero ayer ganó y como mínimo hoy estará feliz".