Fran Fuentes 15 MAY 2026 - 09:57h.

El asturiano le dedicó su cariño al término del partido y tuvo bonitas palabras de afecto hacia él

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Santi Cazorla compareció al término del partido del Real Oviedo frente al Real Madrid. El centrocampista, que medita despedirse del fútbol en las próximas semanas, compareció tras el encuentro en zona mixta. De este modo, el asturiano agradeció la ovación que le dedicó el Santiago Bernabéu y, además, quiso tener unas palabras de afecto hacia su amigo Álvaro Arbeloa, a quien Kylian Mbappé tiró a los leones acusándole de haberle dicho que es el cuarto delantero. A continuación, sus palabras.

El cariño del Bernabéu: "Muy feliz dentro de la situación que vivimos a nivel personal por el descenso. Es muy difícil, me gustaría haber venido al Bernabéu en otra situación En lo personal, agradecido a la gente. Es un gran estadio. Agradecerle públicamente cómo me han tratado desde que he llegado y lo agradezco. Es un estadio emblemático, que impresiona. Es muy bonito para mí, ya he venido otras veces. Recibir esta ovación, no lo olvido. Es algo que voy a llevar para siempre. Momentos muy muy bonitos, lo que pasa es que pasan muy rápido y cuesta asimilarlos, Me daré cuenta un poco más pasado el tiempo, pasa demasiado rápido. Que este Bernabéu te reciba con ese calor, siendo el equipo rival... es algo que estaré eternamente agradecido a la gente".

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Su abrazo con Álvaro Arbeloa: "Hemos vivido momentos espectaculares juntos, tenemos una gran amistad, con nuestras familias hemos estado juntos por mucho tiempo, y nada, Álvaro es un tipazo, y tenemos una gran amistad. Nos intercambiamos algunas palabras, no muchas, porque no nos daba tiempo, y bueno, ha sido muy bonito vernos".

El cariño de todos los estadios: "Intento disfrutarlo, no es fácil. Ese es el mayor trofeo que me llevo".

Su posible retirada: "Vamos a ver al final. Todavía no he tomado ningún tipo de decisión. Vamos a ver. No me he lesionado durante toda la temporada. Vamos a ver qué proyecto hay para la siguiente temporada. Voy a desconectar en verano y luego tomaré una decisión".

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Las acusaciones de Mbappé a Arbeloa: "Álvaro está totalmente preparado para tomar este tipo de decisiones. Tampoco soy quién para decirle lo que tiene que hacer porque tampoco yo sigo diariamente el Real Madrid. Al final también son superestrellas, está acostumbrado a vivir con ellas como jugador y ahora como entrenador. Son cosas que pasan en el fútbol, y se arreglan internamente. Él tiene capacidad de sobra para poder llevar la situación. Yo particularmente le deseo lo mejor".

Qué le dice a la afición: "Dentro de la situación, intentar alegrar a la gente. Se trata de devolver el cariño, han estado de 10 todo el año. Con el año que hemos vivido, no nos ha fallado. El Tartiere ha sido el jugador número 12 y lo sigue siendo. Mandarles todo el agradecimiento de la plantilla. Vamos a intentar hacer un buen partido en casa y ojalá despedirnos con los tres puntos".