Uno por uno del Real Oviedo ante el Madrid: hasta tres suspensos en una derrota que pudo ser más abultada

Alberto Cercós García 14 MAY 2026 - 23:25h.

Un Oviedo ya descendido cae con honor ante un Madrid con poca pegada

Las condiciones de Guillermo Almada para negociar su futuro en el Real Oviedo

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El Real Oviedo no pudo aguantar la poca pegada que este jueves ha tenido el Real Madrid. Los visitantes, ya descendidos matemáticamente, buscaban dar la cara para poner punto y final a una agridulce temporada. Y visto lo visto, lo lograron. Pese a la derrota por 2-0, el Oviedo demostró tener personalidad y puso, en algún que otro momento, en apuros al equipo de Álvaro Arbeloa. Aún así, con muy poquito, la defensa asturiana corroboró la flaqueza que le ha caracterizado durante todo el curso. Aarón Escandell paró como siempre y Nacho Vidal tuvo la oportunidad más clara para su equipo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo:

Las notas del Real Oviedo:

Aarón Escandell: 7. De los mejores del partido para el Oviedo. Como siempre, tuvo momentos para corroborar que es un gran portero, pero poco pudo hacer en el 1-0 de Gonzalo. Con el 2-0 de Bellingham... tal vez falla un poco. Aún así, evitó que el marcador fuese más amplio con paradas a Mastantuono o Vinicius Junior.

Nacho Vidal: 6. Sólido en defensa y con momentos en ataque bastante interesantes. Tuvo una gran ocasión para poner el 1-1 en el marcador a pase de Alberto Reina, seguramente la más clara para su equipo.

Eric Bailly: 6'5. Sufrió pero cumplió, hasta que llegó Bellingham. El centrar se hartó de bloquear disparos, con el objetivo de dejar el marcador lo más ajustado posible. Demostró un buen nivel, aunque insuficiente para el Bernabéu.

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David Costas: 5. Flojo en los momentos más importantes aún marcando bien a Gonzalo, Vinicius y compañía.

Rahim Alhassane: 4. Mismo tono que el resto de la defensa, pero incluso un punto por debajo. Pasó completamente desapercibido tanto en ataque como en la zona de atrás.

Nico Fonseca: 5'5. Partido complicado para el centro del campo del Oviedo. El uruguayo estuvo acercado y aguantó las embestidas del Madrid, pero estuvo algo flojo en tareas defensivas.

Santiago Colombatto: 6. Tenía la complicada tarea de aguantar el centro del campo y en algún tramo lo hizo, sobre todo al empezar la segunda parte. Cumplió en intensidad, pero erró mucho en la parcela más técnica.

Ilyas Chaira: 4. Partido complicado del marroquí. Un error suyo terminó en el 1-0 de Gonzalo y a nivel ofensivo, poca cosa.

Alberto Reina: 6'5. El mejor en el ataque del Oviedo. Gozó de oportunidades, las creó para sus compañeros, pero... contra el Madrid no te puedes permitir el lujo de pensar más de la cuenta.

Thiago Fernández: 6. Muy activo en en la zona ofensiva, pero sin mucha fortuna. Tuvo eficacia en cuanto a los regates y ha sido de lo mejorcito junto con Reina.

Fede Viñas: 5. Luchó como siempre, pero sin ningún tipo de recompensa.

Los suplentes de Guillermo Almada

Santi Cazorla: 5. El Bernabéu le aplaudió al salir, pero tras ello... poco más.

Haissem Hassan: 4. Lo intentó con su velocidad, pero la defensa blanca le noqueó en todas sus intentonas.

Lucas Ahijado: ns/nc.

Pablo Agudín: ns/nc.