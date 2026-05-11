José Bordalás tiene claro cuál será el futuro del Oviedo: "Es un histórico"

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 07:40h.

Alabó la dignidad profesional del equipo de Guillermo Almada

Las expulsiones de Javi López y Sibo que indignaron al Real Oviedo

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El Real Oviedo sacó un empate de la visita del Getafe CF al Carlos Tartiere que en otro contexto sería muy valioso. El equipo de Guillermo Almada miró a los ojos a uno de los equipos más competitivos del país pese a sufrir dos expulsiones, la primera de ellas muy polémica. Los carbayones, alentados por su afición, vendieron cara su piel. Siendo esta una de las razones que dejan claro a José Bordalás cuál será el futuro de la entidad asturiana.

El entrenador del Getafe, cuyo futuro parece que se aleja del club madrileño, compareció al término del encuentro ante los micrófonos de DAZN. Allí, José Bordalás puso en valor los 45 puntos que tiene su equipo en el casillero en un curso plagado de dificultades. Y también mandó un mensaje al Real Oviedo.

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José Bordalás tiene claro el futuro del Real Oviedo

El entrenador del Getafe analizó la temporada de su equipo y sus opciones de clasificarse para Europa: "Tener 45 puntos a falta de tres jornadas es un hito histórico por la situación y las circunstancias que ha tenido el equipo esta temporada. Sin duda no lo hubiese creído porque sabíamos en las primeras jornadas cómo estábamos. lo he dicho en numerosas ocasiones, todo el mundo lo sabe. Estábamos con 13 fichas, una plantilla muy corta, luego salieron Uche, salió Alderete... teníamos muchas dificultades por eso digo que hay que poner en valor los puntos que tenemos y el trabajo que está haciendo el equipo".

Fue entonces cuando el técnico se deshizo en elogios ante la afición carbayona. José Bordalás alabó la profesionalidad del equipo que dirige Guillermo Almada y vaticinó el futuro del club: "Creo que las expulsiones no nos beneficiaron porque ha sido cuando la afición del Oviedo que es fantástica... y les deseo lo mejor porque es un equipo histórico y seguro que volverán a Primera División. Aunque matemáticamente aún no han descendido, pero han peleado y han hecho una temporada fantástica".