Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 21:14h.

Guillermo Almada no se ha callado y ha mostrado su claro enfado por el arbitraje recibido ante el Getafe

El Real Oviedo evita el descenso matemático con nueve jugadores a la espera del Rayo-Girona

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Guillermo Almada cargó con dureza contra las decisiones arbitrales tras el empate sin goles del Real Oviedo ante el Getafe, un encuentro marcado por las expulsiones y por la inferioridad numérica con la que terminó el conjunto asturiano. El técnico aseguró que su equipo volvió a sufrir “injusticias” y denunció que acciones similares en otros partidos fueron juzgadas “con otro criterio”, explica sin tapujos en DAZN. “Nos han penalizado aplicándonos el reglamento a nosotros y en situaciones muy similares no ocurrió lo mismo”, lamentó tras ver cómo el Oviedo podría perder la categoría si el Girona suma este lunes en Vallecas.

Almada puso especialmente el foco en las dos tarjetas rojas que dejaron al Oviedo con nueve futbolistas sobre el césped. El entrenador insistió en que tanto la acción de Javi López como la de Sivo tenían precedentes recientes en otros encuentros que no acabaron en expulsión. “Ha habido jugadas muy similares y no hubo expulsión”, protestó el uruguayo, visiblemente molesto con el arbitraje. Además, recordó otras decisiones recientes que, según él, también perjudicaron al equipo azul, mencionando incluso el partido anterior frente al Betis, donde consideró decisivo un penalti acompañado de expulsión.

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Almada asume la situación y saca pecho por los suyos

Pese a la frustración por las decisiones arbitrales, Almada quiso destacar la actitud de sus jugadores en un partido que calificó de “muy accidentado”. El técnico recordó que el Oviedo ya había sufrido un contratiempo importante en los primeros minutos, con la lesión de un central, antes de quedarse en inferioridad numérica. “La entrega de los jugadores fue espectacular”, afirmó, subrayando el esfuerzo, el sacrificio y el “empuje permanente” de un equipo que, incluso con dos futbolistas menos, intentó buscar el gol hasta el final ante un rival que dificultó constantemente la circulación del balón.

El entrenador oviedista también respaldó públicamente a su plantilla tras el empate, asegurando que sus jugadores “pueden apoyar la cabeza tranquilos en la almohada”. Almada evitó entrar de lleno en su futuro en el banquillo azul, aunque reconoció que el club ya le ha transmitido su deseo de que continúe la próxima temporada. “Lo vamos a analizar cuando termine el campeonato”, señaló el técnico, que pidió calma y aseguró que ahora toda la atención del cuerpo técnico está centrada exclusivamente en el trabajo diario y en el desenlace liguero.