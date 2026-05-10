Jorge Morán 10 MAY 2026 - 20:51h.

El jugador se marchó lesionado del partido ante el Valencia

Nico Williams cae lesionado en San Mamés y pone en duda el Mundial

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Saltan las alarmas con Nico Williams. La derrota del Athletic ante el Valencia queda en un segundo plano para los athleticzales después de la lesión del pequeño de los hermanos, que pone en duda su presencia en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Sus gestos de dolor, así como sus palabras mientras se marchaba del terreno de juego, hacen prever que puede ser una lesión más grave de lo esperado.

"No puede ser, no puede ser", se podía leer en los labios del pequeño de los Williams mientras era sustituido. Y es que cuando estaba volviendo a recuperar su ritmo, con seis partidos seguidos después de la lesión, un nuevo contratiempo vuelve a poner en jaque la presencia de Nico en Estados Unidos, México y Canadá. Y viendo las declaraciones de su hermano Iñaki, la situación no pinta nada bien.

Iñaki Williams sobre la lesión de Nico

Tras el partido de los suyos, Iñaki Williams salió a hablar sobre lo ocurrido con su hermano. "Ahora toca esperar. Se queda fuera durante estos días y queda poco para empezar el Mundial. No contaremos con él para los próximos partidos", comenzó diciendo el capitán del Athletic, quién fue el que entró por su hermano ante el Valencia.

A falta de justo un mes para ese Mundial 2026, la lesión de Nico vuelve a trabar su presencia, aunque su hermano Iñaki lo ve como 'parte del fútbol'. "Tampoco es momento de agobiarle. Bastante cojo estaba. Nunca había sentido esa molestia. Hay que cruzar los dedos y ojalá sea lo menos posible", apuntó, asustando con las sensaciones que había sentido el pequeño de los Williams.

Un 2025 y un 2026 para olvidar en el caso de Nico Williams, quién volvió a los terrenos de juego hace seis partidos después de lograr recuperarse de una lesión en la ingle con la que ha recaído hasta en tres ocasiones.