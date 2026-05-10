Asís Martín 10 MAY 2026 - 18:42h.

Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

Los 44 puntos y 17 derrotas del Athletic impiden mirar con ambición hacia Europa

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde, casi impelido a entrar en Europa, ha perdido en su duelo de este domingo de la jornada 35 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio de San Mamés ante el Valencia CF de Carlos Corberán que llegaba a la Catedral con el agua al cuello en busca de oxígeno.

Un Athletic que por su lado debía no dormirse en los laureles, ya que tiene más de 100 millones invertidos en plantilla, y estar más cerca de Europa, que parece que lo ponen regalado en un curso en el que igual van hasta 9 equipos... pero ni por esas, ya van 17 derrotas en Liga y eso que el Valencia ha fallado un penalti en las botas de Hugo Duro.

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Pero tras un partido que ha terminado con un marcador de (0-1) con el gol del nigeriano Sadiq Umar en una pobre defensa de Dani Vivian. Encima se ha lesionado Nico Williams y Aymeric Laporte también ha tenido molestias.

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"Lo agradezco de verdad. Para mi es emocionante el tema de los501 partidos pero parecía que habíamos ganado algo en Vitoria y que la temporada estaba terminada con homenajes y no es así, no sabemos lo que va a pasar este año, todo esta muy junto, es una semana muy importante y hemos perdido el primer partido".

"Hemos dado un paso atrás, hay que pelar por ganar todo pero sólo quedan 3 partidos, hay que ir con un punto de necesidad a Cornellá"

Pero ya van 17 derrotas en esta Liga para el Athletic

Al terminar el encuentro ante los che, ha hablado en el míster, Ernesto Valverde, en la sala de prensa 'Jose Iragorri', donde ha comentado que "creo que nos hacen falta puntos aún porque la Liga está muy rara. Veo que los contrarios nos castigan mucho".

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"En la tónica de este año, dominamos pero al contrario no le hace falta mucho para conseguir cosas, nos cuesta y tenemos que hacer muchos intentos, hemos tenido ocasiones de gol, unas más claras que otras, ellos han tenido dos y han venido a contemporizar bastante y nos han enganchado en una jugada y ya no hemos sabido superar luego ese gol".

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La lesión muscular de Nico Williams

"Un problema en el isquio y ya veremos pero difícil para nosotros el no poder contar con Nico Williams y a ver mañana el alcance de la lesión que tiene. No lo sabemos aún" ha comentado. "Y Aymeric Laporte tenía una tarjeta y alguna discusión con el árbitro y le he cambiado tras hablarlo con él y podía pasar cualquier cosa".