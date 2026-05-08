Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 11:37h.

Al Athletic le favorece que la Real Sociedad quede bien en LALIGA

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Con la plaza extra para la Champions League ya decidida para España, todos los equipos involucrados ya están haciendo cuentas y cálculos para ver la forma de jugar competición europea la temporada que viene. El Athletic es uno de los clubes involucrados y metidos de lleno en el meollo.

Actualmente, los de Ernesto Valverde ocupan la octava posición en LALIGA, pero empatados a puntos con el Getafe séptimo (44), únicamente tres por detrás del Celta sexto (47), un punto por delante de la Real Sociedad (43) y dos por encima de Osasuna y Rayo Vallecano (42).

Si la competición europea terminase tal y como está ahora mismo, el Athletic Club se quedaría fuera de los puestos europeos, ya que los 5 primeros jugarán Champions League, el sexto irá a Europa League y el séptimo a Conference League. Sin embargo, esto podría cambiar y que el octavo clasificado fuese a Conference League.

Qué necesita el Athletic Club para jugar en Europa

Gracias a que la Real Sociedad ganó la Copa del Rey, obtuvieron el pase directo a la Europa League independientemente de su posición en LALIGA. No obstante, esta sí influirá en los demás equipos.

Ahora mismo, como la Real Sociedad ocupa la novena posición, los clasificados a Europa no se alteran: cinco Champions, sexto Europa League y séptimo Conference League, además del conjunto txuri-urdin, es decir, 8 equipos.

¿Qué pasaría si la Real Sociedad queda entre los siete primeros? Este sería el escenario ideal para los clubes que pelean por la octava plaza. Y es que si la Real Sociedad ya tiene asegurada la plaza para Europa League por haber ganado la Copa del Rey, los puestos europeos se correrían un lugar.

Pongamos el caso de que la Real Sociedad terminase LALIGA sexto o séptimo. En tal caso, el otro sexto o séptimo clasificado iría directamente a la Europa League, por lo que el puesto de Conference League pasaría a ser el octavo clasificado, actualmente el Athletic Club. Es decir, si ahora mismo la Real Sociedad estuviese séptima en vez de novena y terminase ahora mismo la competición, el Athletic jugaría Europa la temporada que viene.

Sin embargo, esto podría variar si el Rayo Vallecano consigue ganar la Conference League. En ese caso, se abriría un nuevo abanico de posibilidades entre las que podría haber 9 equipos clasificados a Europa (5 de Champions, uno de Europa League via LALIGA, Real Sociedad y Rayo Vallecano de manera directa y uno de Conference League), aunque para ello ni Rayo Vallecano ni Real Sociedad deben quedar dentro de los siete primeros.