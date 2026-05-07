Aitor Larrazabal, icono del Athletic, levanta la bandera blanca por Oihan Sancet: "Quiero lo mejor"

Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 17:29h.

El centrocampista brilló ante el Alavés

"Ha dejado de ser, en verano lo sacaba a la venta"

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Donde dije digo, digo Diego. El fútbol cambia cada segundo y también las opiniones que genera. El baile de Oihan Sancet bajo la lluvia de Mendizorroza fue clave para sacar adelante un partido que se había puesto muy feo para los intereses rojiblancos. La celebración de Ernesto Valverde a la obra de arte del '8' habla por sí sola. Una actuación que, además de calmar las aguas en Bilbao, también ha provocado un cambio de opinión en Aitor Larrazabal.

Hace justo un mes, en Eup! de Durangaldeko Telebista, el histórico exjugador de los leones afirmó lo siguiente: "Encima ves de que aparte de que el equipo depende o más bien dependía de él de una manera importante, ahora el verle de inicio en el campo puede ser algo negativo para los compañeros. Es una pena, pero si yo, a mi, en verano me dicen para sacar a un jugador creo que era el momento, sin duda, para vender a Oihan Sancet. Pero sin duda, eh".

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Tras su exhibición liguera, y esta vez en Radio Popular, Aitor Larrazabal da marcha atrás a sus contundentes declaraciones sobre el rendimiento de Oihan Sancet y aclara lo dicho anteriormente. Para él, Sancet es un "buen futbolista".

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Aitor Larrazabal levanta la bandera blanca por Oihan Sancet

Larrazabal, uno de los jugadores con más partidos disputados con el Athletic, aplaude el rendimiento que está volviendo a demostrar sobre el terreno de juego el centrocampista rojiblanco: "Es un buen profesional, un buen deportista y un buen futbolista". Sobre sus anteriores declaraciones, el que fuese lateral izquierdo afirma lo siguiente: "Con todo el respeto del mundo hacia un buen profesional que es Oihan Sancet. Un buen deportista, un buen futbolista".

El icono rojiblanco apuesta por un paso adelante del propio Sancet, como ya ocurriese en Mendizorroza: "Dé una imagen todo lo positiva que pueda ser dentro y fuera de los terrenos de juego. Dentro, el otro día ya lo demostró, hizo un golazo. Hizo unos minutos muy buenos. Yo quiero lo mejor para el Athletic".

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Aitor Larrazabal quiso cerrar este asunto restando importancia a las declaraciones que realizó en el pasado mes de abril: "Tampoco hay que darle mucha trascendencia a lo que salió. Habrá gente que lo estime oportuno y otros que no les haya gustado. Hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Ojalá veamos al mejor Oihan Sancet".