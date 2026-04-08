Asís Martín 08 ABR 2026 - 10:25h.

Marcelino vuelve a lo grande a Bilbao con un Villarreal que suele tropezar últimamente en San Mamés

El 'Ciervo' de Mendillorri lleva un año muy lejos de sus mejores registros y sensaciones

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BilbaoSalta a la vista que Oihan Sancet Tirapu está muy lejos de ser el futbolista determinante que encandila a la afición del Athletic Club y que renovaba su contrato hasta el 30 de junio del año 2032. Sus números realizadores y de asistencias se han desplomado, su presencia cada vez pasa más inadvertida sobre el terreno de juego y su rol es cada vez menos determinante en las filas de las escuadra de un Ernesto Valverde que está sufriendo un martirio en su décima temporada al frente de los leones de San Mamés.

Es cierto que las lesiones le vienen acosando en las últimas temporadas, pero también que da la sensación de que ha perdido muchísima confianza en su juego. En condiciones óptimas Oihan Sancet es un futbolista superlativo, con muchos registros y capacidad para ser alguien que tenga verdadero peso en la conducción de los partidos.

Con 7 temporadas y 226 partidos en el Athletic, Oihan Sancet, llegado en edad cadete a Lezama, ha pasado de ser diferencial a estar casi desaparecido en combate

El caso de Oihan Sancet es una de las notas negativas de la aciaga temporada del Athletic Club

Por ello, existe una gran preocupación entre los aficionados, se entiende que también en el propio club, y de todo ello hablado alguien que conoce bien el cotarro. Se trata de Aitor Larrazabal, quien fuera histórico jugador del Athletic y director con Josu Urrutia al mando de la cantera de Lezama, que ha opinado en el programa televisivo Eup! de Durangaldeko Telebista que "Oihan Sancet es un futbolista que nos hace mucha falta, pero llevo tiempo viendo que Sancet ha dejado de ser imprescindible para nosotros" ha resumido.

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Esta temporada ha jugado 33 partidos, 29 de titular y cuatro de suplente, anotando cinco goles y repartiendo una asistencia con 20 tiros a puerta, 5 amarillas y una tarjeta roja

Pero además ha vuelto luego a la carga con una fuerte aseveración el de Loiu... "Encima ves de que aparte de que el equipo depende o más bien dependía de él de una manera importante, ahora el verle de inicio en el campo puede ser algo negativo para los compañeros. Es una pena, pero si yo, a mi, en verano me dicen para sacar a un jugador creo que era el momento, sin duda, para vender a Oihan Sancet. Pero sin duda, ehh" ha declarado al periodista durangarra Kevin Doyle.