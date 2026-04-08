Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 09:54h.

Fue elegido como el mejor jugador del encuentro

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MadridLa del pasado martes fue claramente la noche de los porteros en la UEFA Champions League. En el Santiago Bernabéu, un gigante Manuel Neuer acabó siendo clave para conservar la ventaja del Bayern de Múnich en la segunda mitad. Y en tierras lusas, el internacional David Raya hizo lo propio ante el Sporting de Portugal. El guardameta español demostró su valía bajo palos con numerosas intervenciones de mucho nivel y acabó recibiendo el MVP en la ida de cuartos de final. Una actuación que puso en valor Nacho Monreal.

El exfutbolista, ahora tertuliano en Movistar Plus, analizó el buen nivel que viene mostrando el portero del Arsenal. Antes, David Raya compareció ante los micrófonos de la citada fuente una vez finalizado el choque en Portugal.

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Al ser cuestionado por la portería de España, el guardameta catalán demostró su compañerismo con Unai Simón, Álex Remiro y Joan García: "La verdad que tenemos la suerte de tener tantos porteros españoles que dan gran nivel cada semana. Tenemos la suerte de que siempre ha sido así. La verdad que muy orgulloso de representar a mi país, y la verdad que bueno, pues para eso estoy, para poder ayudar al equipo e intentar ganar partidos de esta manera".

Nacho Monreal manda un aviso a Luis de la Fuente

Fue entonces cuando Nacho Monreal analizó la situación de la portería en la Selección Española. El exfutbolista no quiso mojarse, dado el gran nivel que vienen mostrando los cuatro porteros seleccionables, pero sí mandó un aviso al seleccionador nacional. Luis de la Fuente optó por no resolver la gran incógnita en la última convocatoria, aunque eso para el Mundial no será posible.

Así lo avisaba el navarro: "Es que es muy difícil mojarse. Yo creo tanto que tenía la papeleta y dijo que en la última me llevo a los cuatro y así me quito... Hombre, para el Mundial no sirve, solo van a ir tres. Méritos han hecho los cuatro. David Raya lleva un temporadón, he visto un montón de partidos del Arsenal y ha dado muchos puntos. Pero es que Remiro, Joan, Unai... somos unos afortunados".