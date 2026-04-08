Mateu Lahoz denuncia dos errores graves del árbitro en el Madrid - Bayern: "No ha cumplido su palabra"

Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 09:14h.

Un gesto de Mbappé pudo cambiar la decisión del trencilla a ojos del ahora analista

Tchouaméni y la explicación del árbitro a la amarilla que le impide jugar la vuelta: "No lo entiendo"

Compartir







MadridEl Real Madrid aún tiene vida. El equipo de Álvaro Arbeloa acabó elevando su nivel y mostró su mejor versión cuando todo parecía visto para sentencia. Los blancos tiraron de orgullo y fútbol para marcharse a Alemania con una diferencia corta en el marcador. Además del resultado, la sanción a Aurelien Tchouaméni protagonizó la nota negativa de la noche, aunque a ojos de Mateu Lahoz hubo otro error grave del árbitro.

El ahora analista arbitral compareció en Movistar Plus al término del encuentro. Mateu analizó la actuación de Michael Oliver, trencilla principal, así como la de Jarred Gillett, responsable VAR en el duelo del pasado martes.

PUEDE INTERESARTE Mbappé pasa de la prensa y se marcha directamente a vestuarios tras la derrota del Real Madrid

El excolegiado profesional destacó que hasta la primera media hora de partido, el árbitro estaba cuajando una dirección de partido de campanillas, pero dos errores graves acabaron con su gran actuación en el Santiago Bernabéu.

Mateu Lahoz denuncia dos errores graves del árbitro

La primera decisión que no entiende Mateu Lahoz es la cartulina mostrada a Tchouaméni, la cual acarrea sanción: "Muy de acuerdo contigo, muy barata y creo que el árbitro no ha apreciado bien la acción. Él tropieza con Olise sin ninguna intención, y al salir de esa acción, acaba chocando con Kimmich. Me ha encantado escuchar a Aurelien Tchoauméni que ha recibido el feedback del árbitro diciéndole que había demasiadas faltas".

De hecho, el ahora analista puso en valor el buen criterio del árbitro hasta esa jugada: "Fíjate que hasta ese momento me parecía una dirección magistral por parte del árbitro. Era perfectamente gestionable. Y de verdad, si comparamos la balanza de esta amarilla, perdiéndose un mata-mata una eliminatoria, con la jugada de Tah con Kylian que afortunadamente no ha habido lesión... cuesta entenderlo".

PUEDE INTERESARTE Los gestos de cariño y cordialidad de Florentino Pérez y Ceferin en el Bernabéu tras el acuerdo por la Superliga

El otro error grave, según Mateu Lahoz, se produjo en el escaso castigo que recibió Jonathan Tah por su brusca entrada sobre Mbappé: "De hecho, ni han atendido al jugador, pero si le hubiesen atendido, muchas veces a los compañeros del VAR les empieza a temblar un pelín la silla. Este tipo de jugadas son muy peligrosas. El jugador no puede defenderse, no se la espera y el impacto-contacto es en zona blanda, muy peligrosa".

El que fuera trencilla puso el foco en UEFA: "En este caso Roberto Rosetti, el director de arbitraje en UEFA, de alguna forma no ha cumplido su palabra porque dijo que este tipo de acciones se iban a sancionar sí o sí con roja porque el mayor activo del fútbol son los futbolistas y había que preservar su integridad física. Me ha sorprendido mucho que no entrase teniendo estas imágenes desde el VAR, pero no funcionan igual en LALIGA que en la Champions".