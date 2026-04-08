Celia Pérez 08 ABR 2026 - 07:21h.

Tras finalizar el encuentro, le dijo que no al jefe de prensa

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El Real Madrid cayó anoche a manos del Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions League. El cuadro de Álvaro Arbeloa se vio superado en el Santiago Bernabéu y se aferra un hilo de esperanza, amparado en el gol de Kylian Mbappé en el tramo final, para tratar de conseguir un pase a semis que no se antoja nada fácil. El duro palo que dejó bastante tocado al técnico blanco, también a sus jugadores, que frustrados se marcharon a vestuarios tras un partido para el olvido.

Tanto fue así, que según captaron las cámaras de DAZN, Mbappé se negó a atender de la prensa. El jefe de prensa fue hacia él para cogerlo, pero el francés negó con la cabeza y se fue directo a vestuarios. Fue en el tramo del final del partido, cuando ya todos comenzaban a abandonar el terreno de juego, cuando la estrella blanca sin ganas de preguntas se fue al túnel de vestuarios.

Un buen dibujo en la primera parte, la efectividad de Kane y de Luis Díaz y, sobre todo, una noche espectacular de Neuer, desataron la tormenta en el Bernabéu. El alemán era un gigante que paraba todo. O casi todo, porque a falta de veinte minutos, por fin, Mbappé consiguió atravesar su muralla. El gol permitió dar esperanzas a un Real Madrid que le toca viajar hasta Múnich para tratar de salvar una eliminatoria que se complicó más de la cuenta en casa. Con el resultado en contra, los de Arbeloa afronta, al borde del abismo en la Champions League, un duro reto en un tramo clave de la temporada, donde descartado el título de LALIGA, solo le queda aferrarse a la máxima competición por equipos para conseguir mantener la ilusión de la afición blanca este año.