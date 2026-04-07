Y Bakambu aparece para seguir pasando del Betis: "Hagamos oír la voz del Congo"

María Trigo Sevilla, 07 ABR 2026 - 12:05h.

Ha publicado un mensaje en sus redes sociales y ni se diculpa con sus compañeros ni menciona al Betis

Y mientras el otro extremo: el compromiso de Isco Alarcón

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Poco antes de que Ángel Haro, presidente del Betis, cargara de forma clara contra el comportamiento de Cedric Bakambú y la federación congoleña, fue el propio jugador verdiblanco el que publicó un mensaje en sus redes sociales en el que seguía priorizando el hecho histórico de que la República Democrática del Congo se haya clasificado para disputar el Mundial de este verano. En esas palabras el delantero no mencionó nada del Betis ni se disculpó púlbicamente por haber faltado a sus obligaciones con su club y haber faltado a entrenamientos y partidos.

Cabe recordar que Bakambu, tras este hecho y al igual que el resto de sus compañeros de selección, se quedó en su país celebrando el pase. No fue hasta este lunes por la noche cuando el futbolista llegó a Sevilla. Algo completamente inusual que afecta de forma clara a los planes de Manuel Pellegrini, que ya no puedo contar con él contra el Espanyol y que tampoco lo podrá hacer este miércoles frente al Braga en los cuartos de la Europa League.

El mensaje de Bakambu

Lejos de una diculpa o mención, Cedric ha escrito lo siguiente en su cuenta personal de X:

"Queridos hermanos y hermanas congoleños, me llena de gratitud y orgullo anunciar que nuestra selección nacional se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Comparto este sueño con todos ustedes. Juntos, hagamos oír la voz del Congo en el escenario mundial.

Sin embargo, no olvido el dolor y el sufrimiento que padece el este de nuestro país, asolado por guerras y conflictos durante demasiados años. Cada esfuerzo que hacemos en el campo, cada momento de sacrificio, es también por ellos. Llevamos sus esperanzas con nosotros, y cada paso hacia la Copa Mundial es un paso hacia la esperanza para todo el pueblo congoleño.

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Que esta clasificación no sea la culminación de una simple aventura deportiva, sino el comienzo de una nueva era. Es una oportunidad para que todos nos unamos, nos comprometamos, modernicemos nuestra infraestructura deportiva, apoyemos a nuestra juventud y promovamos el deporte en la República Democrática del Congo. El futuro comienza hoy".

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Unas horas antes hizo algo similar pero en su cuenta de Instagram: