Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 11:39h.

El jugador aún no ha regresado a Sevilla, después de que el Congo lo haya retenido en su país para celebrar el pase al Mundial

Y Bakambu aparece para seguir pasando del Betis: "Hagamos oír la voz del Congo"

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La situación de Cédric Bakambu tendrá represalias internas. La Federación Congoleña decidió retener a sus jugadores para celebrar su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, teniendo eso consecuencias nefastas en el plano deportivo para el Real Betis Balompié, que no pudo contar con su delantero el pasado fin de semana y tampoco podrá hacerlo este miércoles en la Europa League. Ángel Haro ha sido tajante al respecto y más allá de las acciones legales que se puedan emprender contra el país africano, el club también aplicará su código disciplinario para poder sancionar al jugador, quien a juicio del club podría haber mostrado algo más de compromiso.

Sobre él habló este martes Ángel Haro, sin pelos en la lengua: "No he podido hablar con él (con Bakambu) y sé que ha habido alguna comunicación vía Whatsapp pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia federación y tampoco, porque tengo que decirlo, tampoco del jugador. Los equipos colaboramos con los distintos países y las distintas federaciones, pero hay que tener un poco más de seriedad. La federación congoleña nos mandó un email donde nos comunicaba que retenía al jugador del día 2 al día 5, le dijimos que no estábamos de acuerdo y están los servicios jurídicos valorando qué podemos hacer".

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Cuestionado de nuevo sobre Cédric Bakambu, el presidente anunció que se tomarán medidas disciplinarias: "Con respecto al jugador, tenemos un código de disciplina que se firma en los jugadores y que también habrá que aplicar. Hay un reglamento de disciplina que se firma, y al igual que hay una serie de derechos, también hay obligaciones. Respeto a todos los países y mi país es el Betis. Pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada".

Conviene recordar que el Real Betis, al igual que otros clubes de LALIGA como Espanyol o Elche, y demás de fuera de España, como el Lille, ha remitido un escrito de queja formal a LALIGA para que se lo haga llegar a la Federación Española y esta a la FIFA, en señal de protesta por la decisión de la Federación de la República Democrática del Congo de no liberar a los futbolistas que participaron en la clasificación de su selección para el próximo Mundial.

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En concreto, el Real Betis ya se ha puesto en disposición de sus servicios jurídicos para tomar medidas legales contra esta decisión de la federación congoleña, que atenta directamente contra los intereses del club. Además, como advirtió el presidente de la entidad, también se aplicará el código disciplinario sobre el jugador, intentando en la medida de lo posible ocasionar el menor perjuicio deportivo.