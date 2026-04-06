Pepe Jiménez Sevilla, 06 ABR 2026 - 14:31h.

Lío con Charles Pickel y Bakambu antes del Betis-Espanyol por la celebración de la RD Congo: "Tomaremos medidas"

Manuel Pellegrini continúa sin poder contar con Bakambu

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Bakambu, como este pasado fin de semana ante el Espanyol, tampoco estará ante el Braga. El atacante del Betis, que llegará este lunes por la noche a Sevilla, no ha sido convocado por Manuel Pellegrini para la cita tras perderse los últimos entrenamientos al estar celebrando el pase al Mundial con su selección.

A pesar de que el atacante bético debería haber llegado la pasada semana a Sevilla, la polémica surgida con la celebración de su selección tras acceder al Mundial no solo dejó a Pellegrini sin recambio en ataque ante el Espanyol, sino que también lo hará ante el Braga.

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El chileno ha ofrecido la lista de convocados para jugar en Portugal y, en la misma, no está Bakambu, hombre que se suma a las ausencias de Isco Alarcón y Junior Firpo, que tampoco tendrá minutos en la Europa League.

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Evidentemente, tampoco está en la lista Isco Alarcón, que apenas ha arrancado las sesiones con el grupo, ni Lo Celso, descartado para la competición. El que sí ha entrado en la lista es Héctor Bellerín, hombre que no se ejercitó este lunes pero que no debería tener problemas para sumarse al grupo.

Este martes está previsto que Ángel Haro atienda a los medios de comunicación en el aeropuerto y, posteriormente, ya en Portugal, tanto Manuel Pellegrini como Marc Roca serán los encargados de dar las explicaciones previas al encuentro en sala de prensa.