Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 16:02h.

Ya puedes ver el episodio completo del Desmarket

La derrota en Mallorca evidencia de nuevo las carencias

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La derrota ante el Mallorca evidencia de nuevo los problemas que acarrea el Real Madrid esta temporada. El título liguero, a siete puntos de distancia, se complica demasiado en este tramo final de curso. Un curso que comenzó con Xabi Alonso y que acabará con Álvaro Arbeloa sin que se haya producido cambios sustanciales.

El transcurrir del tiempo ha demostrado que la culpa de los problemas del Madrid no estaba en el banquillo. El cambio de pieza no generó una mejoría y los focos comenzaron a apuntar a algunos jugadores. En ElDesmarket, de la mano de Jorge Picón, hemos desvelado los problemas internos que existen en el vestuario. Errores que vienen de atrás y que han provocado la situación actual que vive el club.

La opinión de Jorge Picón

Durante el programa, Jorge Picón quiso restarle culpa de los problemas del Madrid a Arbeloa y centró el tiro en la planificación de la plantilla y en el rendimiento de ciertos jugadores que no están demostrando todo lo que se esperaba de ellos.

"Quiero quitarle culpa a Arbeloa. Estoy de acuerdo en que la etapa de Arbeloa no está siendo brillante, pero creo que llega para apagar un incendio tremendo en el club, con jugadores que se les empieza a señalar. Xabi Alonso tuvo la pretemporada, aire fresco, la llegada de nuevos fichajes con la capaciad de adaptarlos a todas las situaciones, etc. Tenía un toro más complicado Arbeloa que Xabi. Pero esto es un problema que no sé si lo soluciona un entrenador. Hay problemas en esa plantilla, problemas de confección, de jugadores que no están dando lo que se esperaba y un vestuario que, junto al club y esa planificación que tenía en su cabeza, no está funcionando. Es un equipo que no es fiable", comentó al respecto en el vídeo que puedes ver en la parte superior.