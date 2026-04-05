Jorge Morán 05 ABR 2026 - 11:23h.

El futbolista acabó llorando en Mallorca

Enésimo encontronazo entre Pablo Maffeo y Vinicius en el Mallorca - Real Madrid: "Balón de playa"

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El Real Madrid ha tirado medio liga en Mallorca. La derrota de los blancos se suma al triunfo del Barcelona ante el Atlético en el Metropolitano, lo que pone muy complicado el título para los de Álvaro Arbeloa. Con la mente puesta en la Champions League, el cuadro blando dejó escapar los tres puntos en una visita que ha tocado muy duro dentro del vestuario.

Aunque la Champions League es el título deseado por el Real Madrid, el cuadro blanco esperaba poder llegar con vida en LALIGA EA SPORTS al Clásico de mayo. Pese a ello, la derrota en Mallorca les pone a siete puntos del cuadro blaugrana, lo que pone muy difícil la 'remontada'.

La imagen de dolor de Carvajal en Mallorca

Una derrota que no ha sentado nada bien dentro del vestuario. Y eso queda representado con Dani Carvajal. El lateral español, que fue titular ante el Atlético en el derbi madrileño, volvió a quedarse sin minutos ante el Mallorca, dejando una imagen que representa a la perfección su tristeza y el sentir de la afición del Real Madrid.

Sólo, con lágrimas en los ojos, el brazo sujetando la cabeza y su mirada perdida en el horizonte, así estuvo Carvajal durante varios minutos después del pitido final del árbitro. Una representación exacta de lo que muchos madridistas sintieron después de dejar escapar LALIGA en un partido en el que Arbeloa demostró que quiere la Champions League.

Una imagen que además es la representación de un futbolista que ha pasado de ganarlo todo con el Real Madrid siendo importante también en la Selección Española, a no ir convocado con España y apenas tener 722 minutos jugados en toda la temporada, siendo descartado por sus entrenadores para los partidos más importantes.