Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 18:44h.

Camavinga se desentendió de Morlanes en el 1-0 del Mallorca

Camavinga encuentra pretendientes en Francia y el Madrid le tiene abierta la puerta

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El Real Madrid se ha complicado LALIGA EA Sports de forma puede que definitiva al perder por 2-1 en Mallorca en un duelo que ha dejado varios señalados en el equipo blanco aunque uno destaca por encima de todos ellos. Eduardo Camavinga ha sido el jugador merengue más criticado por sus aficionados en redes sociales sobre todo a raíz de la jugada del 1-0 en la que el francés se desentendió de la defensa a Manu Morlanes.

El conjunto bermellón se adelantó en la primera mitad en una jugada en la que los dos centrales, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, estaban pendientes de Vedat Muriqi y Zito Luvumbo, que crearon muchos problemas en la zaga blanca. Esto permitió que Morlanes se colara solo para controlar el centro de Pablo Maffeo y batir a Lunin a bocajarro en una jugada en la que faltaron ayudas desde la medular.

Y el principal señalado ahí fue Eduardo Camavinga ya que, pese a que Aurélien Tchouaméni es el que ocupaba el puesto más defensivo del doble pivote, fue el ex del Rennes el que estaba con el goleador balear. Rüdiger abroncó a sus compañeros tras la jugada y, en la repetición con la cámara frontal hacia la portería de Lunin, se pudo ver la jugada que ha levantado críticas.

Las críticas a Eduardo Camavinga en redes sociales

En un momento de la jugada, Camavinga se desentiende y se frena permitiendo que Manu Morlanes tuviese todo el tiempo del mundo para controlar y marcar. Una acción que, además se suma a varias en las que el francés quedó señalado como controles en teoría fáciles que no logró completar y una lentitud con el balón en los pies que desesperaba a los fans.

Por ello, tras el encuentro, las críticas al 6 madridista se sucedieron ante esta falta de concentración que se suele repetir en el centrocampista más de lo que debería.