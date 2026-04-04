Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 18:12h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

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El Real Madrid cayó derrotado por 2-1 en su visita al Mallorca en un partido que aleja a los de Álvaro Arbeloa de la pelea por el título a la espera de lo que haga el Barça ante el Atlético. Manu Morlanes adelantó a los locales en la primera mitad y, a pesar de que Militao igualó cerca del final en su regreso, Vedat Muriqi le dio el triunfo a los locales en el descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS.

Andriy Lunin [5]: Apareció poco el ucraniano, que arrancó como capitán, sin poder hacer nada en el tanto de Manu Morlanes cuando le habían dejado vendido ni en el de Muriqi.

Trent Alexander-Arnold [4]: En defensa no estuvo bien pero lo que sorprendió fue que, con la pelota en los pies, tampoco estuvo acertado esta vez a la hora de poner balones en el área de Leo Román hasta el córner con el que Militao empató.

Dean Huijsen [5]: La movilidad de Zito Luvumbo le puso en problemas pero el internacional español supo salir airoso de la mayoría de duelos mostrándose contundente atrás. Fue sustituido para darle minutos a Militao y mirando al duelo contra el Bayern.

Antonio Rüdiger [6]: Vedat Muriqi se lo puso complicado al alemán en una tremenda batalla en la que el defensa madridista lo dio todo para minimizar el peligro del kosovar.

Álvaro Carreras [4]: Tampoco estuvo bien el gallego en un encuentro en el que sufrió más de lo habitual y en el que no estuvo acertado en sus numerosas subidas al ataque.

Aurélien Tchouaméni [6]: El mejor del centro del campo del Real Madrid, como suele ser habitual esta temporada. De los pocos capaces de robar balones y sacar la pelota con velocidad.

Eduardo Camavinga [2]: Falló un par de controles de balón fácil por no estar al 100% concentrado y, sobre todo, falló en la marca de Manu Morlanes en el 1-0 del Mallorca al olvidarse de la jugada por completo. No encontró su sitio en ningún momento.

Manuel Ángel [5]: La gran sorpresa de Arbeloa en el once titular. El sevillano formó como interior derecho para ayudar en defensa a Alexander-Arnold por los huecos que deja el inglés sin mucha presencia en ataque.

Arda Güler [4]: El turco volvió a ir de más a menos en un encuentro en el que arrancó con protagonismo y terminó diluido sin ser capaz de poner su zurda al servicio del equipo para poder crear peligro. Tuvo una volea que le sacó Leo Román.

Brahim Díaz [3]: Muy poco del malagueño, que intentó desbordar a la defensa del Mallorca a base de regates que pocas veces fueron fructíferos. Acusa el no tener suficientes hombres de ataque a su lado con los que combinar.

Kylian Mbappé [6]: Leo Román le sacó dos mano a mano en una primera mitad en la que el poco peligro madridista llegó cuando se buscó la vida por su cuenta. En la segunda, a pesar de tener a más de un defensa del Mallorca siempre encima, también inquietó a Son Moix cada vez que recibía cerca del área.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Mallorca-Real Madrid

Éder Militao [8]: Casi cuatro meses después de caer lesionado, el central brasileño regresó a los terrenos de juego y dejó buenas sensaciones peleando con Muriqi y Luvumbo. Empató en el tramo final con un cabezazo tremendo.

Jude Bellingham [3]: No está aún el inglés al nivel que ha mostrado, sobre todo, en sus dos primeras temporadas. Le falta más velocidad en los movimientos que debe ir recuperando con los minutos.

Vinicius Jr. [4]: Lo intentó una y otra vez el brasileño desde que entró al campo incidiendo por la banda izquierda ante su 'enemigo' Maffeo. Le faltó precisión en las pelotas para sus compañeros.

Thiago Pitarch [5]: Muchas ayudas como suele ser habitual en él para favorecer el juego del resto de futbolistas del Real Madrid.

Franco Mastantuono [4]: El argentino estuvo falto de acierto cuando recibió la pelota y se le vio demasiado agresivo y falto de paciencia.